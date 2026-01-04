Las fotos de la nevada en León este domingo

El mercado navideño en la plaza de Santa María de ReglaVirginia Moran

Publicado por Redacción León

La nieve ha llegado a León capital en la mañana de este domingo, una jornada en la que la provincia se encuentra en situación de alerta amarilla, con bajas temperaturas y presencia de nieve en cotas bajas. Según las últimas informaciones, las condiciones meteorológicas están condicionando la circulación en varias vías de la red de carreteras, por lo que la DGT recomienda extremar la precaución, consultar el estado de las rutas antes de viajar y seguir las restricciones activas.