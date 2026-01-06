La máquina laboral de León genera otros 74 desempleados más para despedir el año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León registró en el último mes del ejercicio 2025 un aumento del número de parados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo; 74 personas más se encuentran en situación de desempleo en la provincia de León en el último mes, lo que significa un ascenso del 0.36% respecto al mes anterior. Estos datos dejan a León con un total de 20.689 parados. Respecto al mismo periodo del año anterior, la provincia cuenta con 1.106 parados menos, un descenso del 5,07% en términos porcentuales. A este dato se agarran los representantes del Gobierno para ofrece algo positivo en materia laboral, aunque cada vez son más los colectivos que dudan de que esas cifras se hayan enjugado en puestos de trabajo y estiman que responden a leoneses que han dejado de buscar empleo en León. Han dejado que la provincia. En el registro de diciembre destaca el descenso de número de parados del colectivo sin empleo anterior (-40) seguido por el sector de la agricultura (que restó 10 parados). El resto de sectores presentan incremento del desempleo: construcción con 79 nuevos; industria, con 37 más y servicios, con nueve parados más. , la afiliación a la Seguridad Social disminuyó en 352 personas respecto al mes de noviembre. En lo relativo al paro registrado por actividad económica, el sector Servicios concentra el 71,3 % del total provincial, con 14.748 personas inscritas, lo que supone 9 personas más que en noviembre. En industria, el desempleo se sitúa en 1.756 personas, con un aumento de 37 respecto al mes anterior. En construcción, el paro alcanza las 1.355 personas, con una variación de 78 al alza. En el sector Agrario, el número de personas desempleadas es de 707, lo que representa 36 menos que el mes anterior. El colectivo sin empleo anterior suma 2.123 personas, con una variación de 40 menos en comparación con noviembre. No todo es igual que en León. La economía española ha conseguido superar, por cuatro año consecutivo, otro año laboral apuntando al sistema a 506.451 nuevos trabajadores, lo que supone que lo que supone que por cuarto año consecutivo el mercado laboral crea más de medio millón de empleos. De esta forma, España roza a cierre de 2025 los 21,9 millones de afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta de la serie histórica. En diciembre se sumaron a la Seguridad Social 19.180 afiliados en términos medios hasta alcanzar los 21,84 millones de afiliados, lo que deja la tasa interanual en el 2,4%. Sin embargo, los últimos datos muestran cómo el ritmo de creación de empleo empieza a perder fuelle. Pese a que diciembre es un mes que suele ser positivo fue más flojo.