León cierra la operación de Navidad con 300.000 viajes

Se confirma el descenso de la siniestralidad, con 18 víctimas mortales en 2025 frente a las 28 de 2024

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico

Las carreteras de León recuperan hoy la normalidad tras el cierre, a medianoche de ayer, de la Operación Especial de Tráfico «Navidad 2025-2026». El dispositivo, que arrancó el 19 de diciembre, dio cobertura a 296.000 desplazamientos previstos por la DGT en los viales leoneses. Navidad fue la fase de mayor intensidad con 113.000 viajes iniciales; Fin de Año registró 100.000 en el paso al nuevo año y Reyes sumó los últimos 73.000 movimientos de retorno. El operativo, que coordinó el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, ha estado marcado por la vigilancia intensa en trayectos cortos y accesos a zonas de montaña y ocio. Durante estos 19 días, los medios técnicos de la DGT —drones, helicópteros y radares— se han centrado en el control de la velocidad y el consumo de alcohol y drogas, en una provincia donde la meteorología adversa suele complicar la circulación invernal. Se confirma la tendencia a la baja de la siniestralidad, con 15 siniestros mortales con 18 muertos frente a los 28 de 2024.

