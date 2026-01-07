León dispone de un parque móvil más viejo que el catarro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León dispone de un parque móvil de vehículos de uso particular con una edad media acorde al empobrecimiento de la población y la merma de poder adquisitivo: casi 398.000 vehículos con una edad media de 17,5 años y medio, un a de las más altas del país, según datos de la DGT que reporta la agencia Ical.

En la autonomía, este registro sigue también en progresión ascendente y ya se sitúa en los 16,82 años de media, frente a los 15,50 años de 2020. Además, la comunidad cuenta con los segundos vehículos más «viejos» del conjunto de España, solo superada por Extremadura, donde se alcanzan los 16,83 años, y casi dos años por encima de la media nacional, que se sitúa en 14,87 años. Pero la tendencia de envejecimiento es generalizada en todo el territorio nacional.

Solo tres comunidades autónomas (Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana) tienen una edad media del parque por debajo de la media nacional. En concreto, Madrid lidera el ranking con los vehículos más nuevos, con una media de 11,46 años, seguida de País Vasco (14,53), Comunidad Valenciana (14,68). En el extremo opuesto, junto Extremadura y Castilla y León, se encuentran Galicia (16,35), Castilla-La Mancha (16,28) y Asturias (16,16). Por provincias, la diferencia oscila entre los 15,44 años de Valladolid y los 17,90 de Ávila. Después de la provincia vallisoletana aparece Burgos (16,23 años), Soria (16,75 años), Palencia (16,88 años) y Salamanca (16,99 años). El resto superan los 17: Segovia (17,16 años) y Zamora (17,78 años). De los casi dos millones de vehículos en la comuniad, el 55,41 por ciento tiene entre 10 y 24 años, de acuerdo con esos datos.