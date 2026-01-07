Un control esporádico de la Guardia Civil en la entrada de La Virgen del Camino condiciona el tráfico en la N-120 en León

Control de la Guardia Civil a la entrada de La Virgen del Camino

Agentes de la Guardia Civil han realizado esta mañana un control de seguridad ciudadana en la carretera nacional N-120, justo en el acceso al núcleo de La Virgen del Camino (León), lo que ha provocado retenciones puntuales y ha condicionado el tráfico durante el dispositivo en el principal acceso a este municipio del alfoz.

Se trata de uno de los controles esporádicos que la Benemérita lleva a cabo de manera rutinaria en diferentes puntos del término municipal de León y su alfoz, con el objetivo de verificar la documentación de los vehículos y conductores, detectar posibles infracciones y reforzar la seguridad vial y ciudadana.

Los agentes, pertenecientes a las unidades de Seguridad Ciudadana y Tráfico, han detenido de forma selectiva a algunos vehículos.