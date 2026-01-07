David Fernández se reúne con el portavoz de los venezolanos de León y recuerda la responsabilidad que tiene España para democratizar al país

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La detención del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de soldados de élite estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York “supone un hecho histórico y abre una oportunidad para que el país sudamericano recupere su libertad. El régimen chavista ha dejado a Venezuela en ruinas, provocando el mayor éxodo de Iberoamérica; su caída devuelve la esperanza a millones de venezolanos”.

Así ha resumido el portavoz popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, la situación actual en la reunión mantenida con Tirso Alfonso González, portavoz de la asociación de venezolanos residentes en la ciudad.

“En coherencia con sus valores democráticos e iberoamericanos, España debe reafirmar el respeto al Estado de Derecho y reconocer que el propio régimen vulneró las reglas internacionales al manipular elecciones y reprimir a la población. El futuro de Venezuela debe construirse mediante un proceso electoral libre encabezado legítimamente por Edmundo González y respaldado por el liderazgo democrático de María Corina Machado, cuyo papel resulta esencial en esta transición. No puede plantearse como alternativa a figuras vinculadas al régimen, como Delcy Rodríguez, sancionada internacionalmente y asociada a violaciones de derechos humanos”. Por último, Fernández criticaba “la falta de firmeza del Gobierno español, cuya actitud ambigua ha debilitado su influencia diplomática”.

Chavismo: el saqueo de un país

Tirso Alfonso González, por su parte, denunciaba estos “25 años de opresión, con graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad documentados por organismos internacionales y el saqueo de un país que, pese a su riqueza, sufre hambre, colapso de servicios y una de las mayores crisis migratorias del mundo, con más de 8 millones de venezolanos desplazados”.

“La diáspora -señalaba- reclama el arresto y posterior juicio de los responsables y envía un mensaje claro a la comunidad internacional: no se pide intervención, sino justicia, verdad y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”.