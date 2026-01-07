Carlos Martínez resalta la “limpieza del equipo socialista” que va a protagonizar el cambio político en CyL

El secretario general del PSOCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, interviene en el acto de presentación de la candidatura del PSOE a las Cortes de Castilla y León.Miriam Chacón

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, presentó hoy en la Plaza de las Cortes de Castilla y León al equipo humano que va a protagonizar el cambio político en Castilla y León después de casi 40 años del gobierno del Partido Popular.

“Desde el rigor y de la seriedad estamos poniendo encima de la mesa un proyecto político representando a las nueve provincias como proyecto colectivo, reconociendo la diversidad de Castilla y León como un plus generador de riqueza”, señaló el dirigente socialista en el acto de presentación de la candidatura integrada “por los mejores de entre los nuestros, por un equipo limpio, frente a aquellos que sí evidencian casos de corrupción”

“Aquí estamos un equipo limpio. Un equipo con voluntad. Un equipo consciente de que los problemas de Castilla y León no se resuelven ni con eslóganes ni con monólogos”, señaló en una intervención en la que incidió en que la despoblación, el reto demográfico, el éxodo de nuestros jóvenes, la pérdida de autónomos necesita ser afrontados desde el absoluto realismo con políticas que generen las necesarias oportunidades y competitividad reconociendo la diversidad de las nueve provincias y la desigualdad que existe.

“No podemos seguir condenando el futuro de esta tierra a continuar con la inercia de los gobiernos de 38 años del Partido Popular”, advirtió.

Martínez instó a trabajar para dar visibilidad y voz a Castilla y León” n defensa de la democracia y de su futuro” frente a un PP encabezado por Mañueco que tiene “pavor” a enfrentarse a las elecciones

“Fernández Mañueco está acojonado, hablando en plata. Y ese miedo que tiene a enfrentarse a las elecciones está haciendo que vaya a rastras prácticamente a todo, incluso a esta convocatoria electoral. Las dudas que él mismo genera sobre su persona dentro de su partido él la irradia al resto de provincias” señaló.