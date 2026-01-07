Alumnas de ESO visitan servicios del Área de Gestión del Hospital dentro del programa 'STEM Talent Girl'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de 15 alumnas de de 3º-4º de ESO de la provincia de León han visitado este miércoles los servicios de Informática, Compras- Almacén y Mantenimiento del CAULE para conocer el trabajo que se realiza en en estos departamentos, de la mano de las mujeres que trabajan en ellos. La actividad ha estado organizada por la Fundación ASTI bajo el nombre 'Visita STEM 360º a un hospital: descubriendo el ámbito de la salud con una visión integral', dentro de su línea de trabajo 'STEM Talent Girl'.

En concreto, en el servicio de Informática han visitado todas las instalaciones y salas de servidores y racks; en Compras- Almacén tpdas las áreas de recepción, almacenes y carrusel de mercancías, y en Mantenimiento, el helipuerto, central de gases medicinales, centro de alta tensión, central térmica, centrales calor-frío, aulas de simulación, y sala de lavado y esterilización de endoscopios.

El término STEM es el acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Partiendo de esta base, el objetivo de la actividad, que también se desarrollará en otros hospitales de la comunidad, es ofrecer a las alumnas una experiencia STEM transversal, visibilizando la diversidad de perfiles STEM que hacen posible el funcionamiento de un hospital, más allá de los roles clínicos. Otros objetivos específicos son despertar vocaciones en disciplinas relacionadas con la ingeniería, la tecnología, la logística o la innovación en gestión, en el ámbito sanitario, rompiendo estereotipos de género vinculados a diferentes profesiones.

La actividad también pretende mostrar referentes reales de las mujeres profesionales que lideran o trabajan en áreas claves dentro del sistema hospitalario, de ahí que las estudiantes hayan sido recibidas y guiadas por el hospital por trabajadoras y responsables de los servicios visitados.