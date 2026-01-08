Cs apuesta por facilitar el reciclaje en el Punto Limpio de San Andrés del Rabanedo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La gestión de los residuos y el mantenimiento de la limpieza viaria vuelven al centro del debate político en San Andrés del Rabanedo. La formación de Cs propone en una moción devolver al Punto Limpio del municipio su operatividad plena.

La propuesta exige la recuperación inmediata del horario de tarde y la apertura de los sábados por la mañana, un servicio que la formación considera vital para dar una respuesta real a las necesidades de la población y acabar con la imagen de degradación en algunos puntos del municipio.

La iniciativa plantea un regreso al cuadrante horario anterior, que funcionaba de lunes a viernes en doble sesión (de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas) y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. Según explican desde Unidos por San Andrés, mantener el recinto cerrado durante las tardes y los fines de semana supone «levantar un muro» ante el ciudadano que desea reciclar correctamente.

«El Ayuntamiento debe escuchar y responder a las demandas vecinales. Si el servicio solo abre por las mañanas, se deja fuera a la inmensa mayoría de los ciudadanos que trabajan y quieren hacer las cosas bien», ha denunciado el portavoz de Cs y UxSa, Rafa Sánchez, quien insiste en que el Punto Limpio debe ser una herramienta facilitadora y no un obstáculo burocrático.

Uno de los puntos clave de la moción es la lucha contra el incivismo y los depósitos de enseres incontrolados junto a los contenedores o en solares del municipio. Para Sánchez, no resulta coherente que la administración local endurezca el discurso sancionador si no ofrece alternativas accesibles. «No tiene sentido hablar de multas por falta de civismo si, al mismo tiempo, el municipio no ofrece un servicio de recogida y depósito acorde a la realidad actual. Esta propuesta es sencilla, razonable y está en línea con lo que la gente reclama desde hace tiempo en la calle», añade el portavoz.

Con esta ofensiva parlamentaria, Unidos por San Andrés de la mano de Cs, encontró el apoyo en el pleno para lograr un compromiso firme del equipo de Gobierno con el medio ambiente y la estética urbana, además de optimizar este servicio.