La falta de 2 examinadores de Tráfico crea otro tapón con 3.300 leoneses para el carné

La bolsa de alumnos crece ante el problema de personal en la DGT, que llegó a tener 3 bajas

Un aspirante al permiso de conducir recibe una instrucción de su profesor de autoescuela .dl

Abigail Calvo
Abigail Calvo
León

Los leoneses vuelven a tener, por enésima vez, problemas para sacarse el carné de conducir. Dos bajas en la plantilla de los examinadores de Tráfico —tres hasta el mes de diciembre— han generado una bolsa de 3.300 alumnos pendientes de presentarse a la prueba práctica. Una situación que pone en jaque a las autoescuelas, que suman también una ligera falta de personal «porque profesores no sobran», como señalan fuentes de la Asociación Provincial de Autoescuelas de León, desde donde concretan que el mayor problema al que se enfrenta el sector «es que no hay capacidad suficiente para los exámenes prácticos y el tapón se agranda cada día». A esto hay que añadir que en estos primeros meses del año, el problema seguirá creciendo porque los funcionarios tienen que ‘limpiar’ las vacaciones pendientes de 2025.

Ante esta situación, con más de 2.400 leoneses y más de 800 bercianos, «las autoescuelas no empiezan a dar las prácticas porque los alumnos no se pueden examinar. Las prácticas hay que empezarlas cuando haya opción de examen», señalan. Aunque en León la espera parece que va para largo. La plantilla de la DGT en León es actualmente de siete examinadores más un coordinador. Dos están de baja y en diciembre se cubrió otra vacante de larga duración. Durante meses la provincia estuvo con cuatro trabajadores para los exámenes prácticos, lo que ha ido agrandando la bolsa, que el pasado verano sumaba a 2.000 aspirantes, ya que desde la asociación provincial explican que cada examinador puede asumir una media de 60 alumnos a la semana. La zona de León es la que suma más alumnos en espera. Más de 2.400, según el último recuento, de los que 155 son de vehículos pesados, casi 180 de motos y el grueso del B2. En el área de Ponferrada, a donde se desplazan los examinadores desde León, hay 39 alumnos pendientes de sacarse el permiso de moto, 57 el de pesados y, el resto, del B2, el habitual para conducir coches. El número de examinadores de cada delegación de Tráfico se hace en función de la población de la provincia. «Con siete examinadores más el coordinador León estaría razonablemente bien, es lo que nos corresponde, aunque ha habido años con más personal, pero el problema de las bajas está ahí, es algo que ocurre a nivel nacional. Hay problemas en Castilla y León en casi todas las provincias y en Madrid y Barcelona, ni te cuento», señalan las mismas fuentes. En León están pendientes de la nueva convocatoria lanzada por la DGT, que ofrece un centenar de plazas más 50 de promoción interna. «Hay escasez de examinadores y eso repercute en las plazas», explican, para añadir que el carné de conducir «tiene buena salud». «En León pocas personas se quedan sin el permiso, a lo mejor se saca unos años más tarde que antes, sobre los 20 años, pero la gran mayoría lo saca», concretan. «Hay que ver cuántos examinadores llegan de la oferta de empleo, porque hasta ahora sólo se han puesto parches y por eso se ha generado esta bolsa», rematan.

A la espera de que en septiembre abra el nuevo centro en Onzonilla

Junto con el incremento de personal para examinar a los aspirantes al permiso de conducir, León está pendiente de otra actuación. La apertura de un nuevo centro de exámenes que la DGT ya está construyendo en el Polígono Industrial de Onzonilla. Desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de León precisan que su puesta en marcha está prevista para septiembre. «La verdad es que hacía falta un centro así. La pista de Puente Castro está en precario para las motos y la de Vilecha, donde se hacen los exámenes para camiones, se ha quedado pequeño», señalan las mismas fuentes de la asociación de autoescuelas. El proyecto de la DGT contempla la construcción de pistas al aire libre para los exámenes o cuestiones prácticas y también un edificio, de una única planta, que estará configurado por tres piezas articuladas y retranqueadas formando chaflán, en la parte más extrema del solar. La construcción se levantará en la parcela D1 del polígono junto al edificio habrá una zona de aparcamiento de vehículos y otra asociada a la función principal de los exámenes en pistas. El coste previsto es de 3,3 millones de euros. La ciudad lleva esperando por este centro examinador desde hace más de una década, ya que tal y como se recoge en el proyecto actual, este se basa en otro elaborado ya en septiembre de 2012. El edificio contará dos entradas y salidas independientes de vehículos, una para pesados en el lado oeste y otra para motocicletas y ligeros al norte y en la zona exterior será donde se realicen las pruebas de conducción y maniobras. Además, se habilitará un almacén para los vehículos. La superficie total de la parcela es de 8.878 metros cuadrados, de los que la ocupación del edificio será 1.269, dejando así el espacio de las pistas.
