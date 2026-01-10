La falta de 2 examinadores de Tráfico crea otro tapón con 3.300 leoneses para el carné

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los leoneses vuelven a tener, por enésima vez, problemas para sacarse el carné de conducir. Dos bajas en la plantilla de los examinadores de Tráfico —tres hasta el mes de diciembre— han generado una bolsa de 3.300 alumnos pendientes de presentarse a la prueba práctica. Una situación que pone en jaque a las autoescuelas, que suman también una ligera falta de personal «porque profesores no sobran», como señalan fuentes de la Asociación Provincial de Autoescuelas de León, desde donde concretan que el mayor problema al que se enfrenta el sector «es que no hay capacidad suficiente para los exámenes prácticos y el tapón se agranda cada día». A esto hay que añadir que en estos primeros meses del año, el problema seguirá creciendo porque los funcionarios tienen que ‘limpiar’ las vacaciones pendientes de 2025.

Ante esta situación, con más de 2.400 leoneses y más de 800 bercianos, «las autoescuelas no empiezan a dar las prácticas porque los alumnos no se pueden examinar. Las prácticas hay que empezarlas cuando haya opción de examen», señalan. Aunque en León la espera parece que va para largo. La plantilla de la DGT en León es actualmente de siete examinadores más un coordinador. Dos están de baja y en diciembre se cubrió otra vacante de larga duración. Durante meses la provincia estuvo con cuatro trabajadores para los exámenes prácticos, lo que ha ido agrandando la bolsa, que el pasado verano sumaba a 2.000 aspirantes, ya que desde la asociación provincial explican que cada examinador puede asumir una media de 60 alumnos a la semana. La zona de León es la que suma más alumnos en espera. Más de 2.400, según el último recuento, de los que 155 son de vehículos pesados, casi 180 de motos y el grueso del B2. En el área de Ponferrada, a donde se desplazan los examinadores desde León, hay 39 alumnos pendientes de sacarse el permiso de moto, 57 el de pesados y, el resto, del B2, el habitual para conducir coches. El número de examinadores de cada delegación de Tráfico se hace en función de la población de la provincia. «Con siete examinadores más el coordinador León estaría razonablemente bien, es lo que nos corresponde, aunque ha habido años con más personal, pero el problema de las bajas está ahí, es algo que ocurre a nivel nacional. Hay problemas en Castilla y León en casi todas las provincias y en Madrid y Barcelona, ni te cuento», señalan las mismas fuentes. En León están pendientes de la nueva convocatoria lanzada por la DGT, que ofrece un centenar de plazas más 50 de promoción interna. «Hay escasez de examinadores y eso repercute en las plazas», explican, para añadir que el carné de conducir «tiene buena salud». «En León pocas personas se quedan sin el permiso, a lo mejor se saca unos años más tarde que antes, sobre los 20 años, pero la gran mayoría lo saca», concretan. «Hay que ver cuántos examinadores llegan de la oferta de empleo, porque hasta ahora sólo se han puesto parches y por eso se ha generado esta bolsa», rematan.