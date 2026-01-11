La oposición a la Policía Local ignora los recursos por la prueba psicotécnica y sigue adelante

El Tribunal Calificador de la prueba de selección para la provisión de de 19 plazas de Policía Local ha decidido seguir adelante con el proceso, pese a la reclamación de cuarenta opositores que denunciaron irregularidades en la prueba psicotécnica. Finalmente se ha declarado aptas a 36 personas, 28 hombres y ocho mujeres.

El tribunal ha decidido resolver, «con la preceptiva notificación individual posterior a cada uno de los interesados», las reclamaciones presentadas dentro del plazo concedido «que tienen como objeto el acuerdo de aprobación provisional de la relación de calificaciones de la tercera prueba de la fase de oposición» (pruebas de aptitud psíquica).

Los protagonistas de la reclamación anuncian que seguirán el cauce administrativo correspondiente mediante la interposición de un recurso de alzada. La legislación fija la existencia de un mes de plazo para hacerlo y posteriormente contempla la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa en el Tribunal de Instancia de León.

DOCUMENTO

Según indicaron ayer a este periódico los afectados, se ha procedido a contactar con la empresa del que elaboró el test psicotécnico. «Estamos a la espera de algún documento por escrito, ya que nos van a verificar los criterios de evaluación, porque sospechamos que no son los que se utilizaron con nosotros».

El mismo modelo de test fue el que se eligió para la prueba conjunta del año 2021. Tuvo una tasa de suspensos del 17% en total «aunque no nos han precisado la cifra de no aptos en el test de personalidad o en el de aptitudes», explicaron las mismas fuentes. «No hubo percentiles, se hizo sin restar las preguntas en blanco y no se exigió indicar el género de los aspirantes», como sí ocurrió en la prueba cuestionada.

En un anuncio publicado en el tablón del Ayuntamiento de León, se da cuenta de la decisión de aprobar definitivamente la relación de calificaciones de la tercera prueba de la fase de oposición (pruebas de aptitud psíquica), así como la relación definitiva de aptos y no aptos. Dicha relación se podrá consultar en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de León.

Las plazas en liza (catorce en turno libre y cinco en turno de movilidad), pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local; clasificadas en el grupo C, subgrupo C1.

Por tanto, se decide dar cuenta de la propuesta realizada por el personal técnico cualificado integrante de la empresa adjudicataria del contrato de servicios para la asistencia al tribunal en el desarrollo y calificación de las pruebas de aptitud psíquica, en orden a la resolución de las reclamaciones formuladas en relación con el acuerdo de aprobación provisional de la relación de calificaciones de la tercera prueba de la fase de oposición (prueba de aptitud psíquica).