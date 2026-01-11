El alcalde de León no ve fácil el cambio político "que necesita" CyL, con una derecha "fuerte" que podría "volver a sumar" con Vox

Archivo - El alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, posa durante una entrevista para Europa Press.Fernando Otero - Europa Press - Archivo

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado que Castilla y León necesita un cambio político tras 40 años con "desgobiernos monocolores" al frente de la Junta, aunque no ve fácil conseguir este objetivo ante una derecha "fuerte" a pesar de su "fragmentación", que podría "volver a sumar" con Vox.

El regidor leonés no ve "fácil" el cambio en el Gobierno autonómico porque, según las encuestas, sigue habiendo un bloque de derechas "bastante fuerte" a pesar de una fragmentación "cada vez mayor". "Da la sensación de que pueda volver a sumar la derecha con la extrema derecha", ha advertido.

En su opinión, Castilla y León necesita un cambio tras 40 años con "desgobiernos monocolores". "El cambio siempre es positivo, viene bien", ha apuntado y ha reiterado que dicho viraje "a priori no parece tan fácil".

Al mismo tiempo, el alcalde ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press que las elecciones "siempre son una incógnita" y ha confiado en que sea cual sea el resultado de los próximos comicios electorales autonómicos no afecte negativamente "en ningún caso" a León.

Aunque en algunos casos los candidatos a las elecciones todavía no están bien definidos, ha defendido que las formaciones políticas apoyen a León y reconozcan ese "agravio" que ha sufrido el territorio leonés. "Espero que el resultado, que es el que decidan evidentemente todos los ciudadanos democráticamente, sea el mejor posible para este problema", ha recalcado.

"LEÓN TUVO MUCHO PESO POLÍTICO"

No obstante, según su percepción, las diferentes administraciones en estos momentos "parece que están algo más colaborativas" con León, lo que podría propiciar que esa posibilidad de León, "que nunca debió perder", sea una realidad. "A León solo le queda algo por recuperar, bueno, nos queda muchas cosas y hay que seguir mejorando, pero es el peso político. León tuvo mucho peso político y lamentablemente lo ha perdido prácticamente todo", ha declarado.

Finalmente, ha expresado la importancia de recuperar ese peso político, que es "muy importante" para la toma de decisiones y para el futuro del territorio.