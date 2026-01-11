El Incibe ayuda a una mujer que pagó una reforma tras recibir una factura falsa con un número de cuenta fraudulento

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) cambia de nombre y pasa a denominarse Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).Carlos S. Campillo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, a través de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, 017, ayudó a una usuaria quien pagó una reforma en una cuenta fraudulenta tras recibir un correo electrónico con una factura falsa.

La mujer hizo una reforma en su vivienda y acordó con la empresa que pagaría el importe por transferencia una vez que le llegase, por correo electrónico, la factura con el número de cuenta de la compañía que realizó la obra.

Tras recibir ese correo electrónico, la usuaria hizo el pago pero, pasados unos días, la empresa le reclamó el dinero, por lo que cotejaron las cuentas bancarias y comprobaron que en la que se había ingresado el importe no era correcta.

La víctima decidió ponerse en contacto con la Línea 017 del Incibe, desde donde le recomendaron recopilar todas las evidencias y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de hacer una reclamación ante la entidad bancaria para recuperar el dinero.

Por otro lado, el Incibe también le recomendó que revisase sus contraseñas y las cambiase por otras más seguras, activar el doble factor de autenticación, siempre que sea posible, usar herramientas antivirus y avisar a la empresa afectada para que revise sus protocolos de seguridad, además de contactar con la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, por si hubiese acceso a datos sensibles almacenados en el correo.