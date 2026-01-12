Absuelto un abuelastro leonés, acusado de abusos sexuales sobre una niña de diez años

Un varón leonés resultó absuelto por la Audiencia Provincial tras ser juzgado por un supuesto delito de abusos sexuales sobre la nieta de su novia, del que el Palacio de Justicia de León no le encontró culpable en aplicación del principio in dubio pro reo, que no habilita condenas en casos en los que existan dudas de la existencia de pruebas.

La menor, con la asistencia de su padre, presentó denuncia en septiembre de 2023 en la Policía Nacional de León por supuestos abusos sexuales. En concreto dijo que el denunciado, en una ocasión cuando la menor tenía 10 años, la tocó en sus parte íntimas y que, en 2019, cuando ella vivía en León, la tocó y le hizo una fotografía con el teléfono móvil cuando tenía ella subida la camiseta y que la obligaba a enviarle fotos y videos de ella desnuda, así como que —de vuelta en el domicilio de su abuela materna— él la pedía que se desnudase, acostándose él encima de ella e introduciéndole los dedos en su vagina.

También le pidió (siempre según la denuncia) que le hiciera felaciones —a lo que no accedió— si bien en una ocasión la agarró la cabeza haciéndola daño y obligándola a hacerle una y lo demás que consta en dicho atestado.

El Ministerio Fiscal proponía penas que sumaban los catorce años de prisión. La sentencia absuelve al procesado, que estaba representado en la causa por el letrado leonés Fernando Rodríguez Santocildes. La niña, ya mayor de edad para cuando se celebró el acto del juicio, no mantuvo la denuncia y se negó a declarar. Su abogado estimó que concurría en ella la dispensa legal y sostuvo que, para ella, el acusado era su abuelo, en cuanto que se erigía en pareja sentimental de su abuela materna desde hacía años incluso desde antes de que ella naciera.

Destaca la sentencia que la víctima no podía acogerse a la dispensa para no declarar. «Tras prestar juramento o promesa de decir verdad insistió una y otra vez en decir que no quería declarar y eso que, al menos en tres ocasiones, se le hizo saber que no podía hacer eso y de las consecuencias que ello podía conllevar».

La abuela matertna de la niña y compañera sentimental del procesado aseguró que no había visto ningún comportamiento extraño de su pareja hacia la niña. Ella no le contó nada. «Si me lo hubiera dicho, se habría acabado la convivencia», declaró en el juicio, Sí le contó la víctima lo del supuesto abuso de una pareja de su madre. «Eso no se denunció». El acusado no pasaba tiempo a solas con la niña. «Solíamos estar juntos los tres». Consideró que la denuncia fue porque(ella y su pareja se oponían a que la niña estuviese con un amigo con el que tenía vinculación sentimental. Así que los magistrados no ven pruebas del delito.