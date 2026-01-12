El Gordo de la Primitiva deja un importante premio en este barrio de León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo, 11 de enero, ha dejado 84.617,57 euros en un premio de segunda categoría (cinco aciertos) en León capital, según informan fuentes de Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

El billete se ha validado en la Administración de Loterías número 12 de León, situada en Avenida San Mamés, 78 y ha sido uno de los dos boletos acertantes en esta categoría.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 07, 26, 12, 43 y 45 y el reintegro el 7.

En el sorteo no ha habido boletos acertantes de primera categoría (cinco aciertos más complementario) lo que deja un bote de 15,10 millones de euros.