El invierno se desata con un río de humedad subtropical que traerá lluvias muy fuertes y grandes nevadas en la montaña

Tras una breve tregua, un potente frente atlántico asociado a una borrasca y reforzado por un río de humedad subtropical va a devolver el invierno activo a gran parte del país durante el inicio de la semana. Según el análisis del climatólogo Samuel Biener de Meteored (Tiempo.com), esta configuración meteorológica dejará precipitaciones generalizadas, localmente muy intensas y persistentes, con acumulados que en las zonas más expuestas podrían acercarse o incluso superar los 100 l/m² en apenas 48 horas.

La jornada de hoy será especialmente adversa en Galicia, donde las precipitaciones serán intensas y persistentes, especialmente en las comarcas occidentales de A Coruña y Pontevedra. No se descartan tormentas y chubascos fuertes en pocas horas. El viento del sur-suroeste soplará con rachas muy fuertes, provocando un estado de la mar muy peligroso, con olas que podrán alcanzar los 5 metros o más.

De forma más aislada también se esperan chubascos en provincias como Zamora y León.

Mañana el frente continuará afectando con fuerza a Galicia y se extenderá progresivamente hacia Castilla y León, Extremadura (sobre todo Sanabria y Sistema Central) y varias provincias de Andalucía occidental (Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla), donde las lluvias podrán ser puntualmente intensas y tormentosas. También llegarán precipitaciones a puntos de la Comunidad de Madrid, oeste de Castilla-La Mancha y, en forma de aguaceros, a las Islas Canarias (especialmente Lanzarote, Fuerteventura y el norte de Tenerife y Gran Canaria).

En la provincia de León se esperan chubascos durante el lunes, más probables e intensos en zonas de montaña. Para el martes las precipitaciones serán más generalizadas y persistentes, especialmente en el noroeste y áreas próximas a Sanabria. En cotas altas del Sistema Central (incluyendo la Cordillera Cantábrica leonesa) se acumularán importantes nevadas, con espesores que podrían alcanzar cerca de medio metro en las cumbres más elevadas durante las próximas 48 horas.

Los modelos más precisos señalan que las zonas más expuestas a los vientos del suroeste (Galicia occidental, Sistema Central y entorno de Sanabria) son las que tienen mayor riesgo de superar los 100 l/m² de lluvia acumulada. El invierno 2025-2026 continúa mostrando una dinámica muy activa, con apenas tiempo estable entre episodio y episodio. Se recomienda extremar las precauciones en desplazamientos por carretera, actividades al aire libre y zonas costeras durante los próximos días.