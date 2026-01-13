La ampliación de la UCI del Hospital de León logra licencia 6 años después de la promesa de la Junta

Seis años después de que la Junta prometiera la ejecución de «la UCI que León merece», el Complejo Asistencial Universitario de la capital leonesa vislumbra al menos el paso intermedio que la hará posible. No hay todavía plazo firme al que fiar el estreno de la unidad de cuidados intensivos, que se pospuso durante la exigencia de la pandemia mientras se cumplía con la ampliación de estas camas en el resto de provincias de la comunidad, pero sí que debe pasar por superar la última traba para la construcción de la nueva Unidad de Reanimación (REA) que creará el espacio para que crezca. Con la aprobación de la licencia de obras, que ratificará este martes la comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital leonesa, sólo queda que la administración autonómica adjudique el contrato y comiencen los trabajos antes de mediados de año, con 18 meses por delante.

El permiso se sucede apenas mes y medio después de que la Consejería de Sanidad lo solicitara el 19 de noviembre, días después de la licitación del «proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la nueva REA», cifrado en 6,3 millones de euros. Dentro de esta cifra caben los 4.271.772,8 euros del presupuesto de ejecución material de los trabajos, como se recoge en el documento, donde se especifica que se llevará adelante en dos fases diferenciadas para minimizar las molestias a los pacientes y trabajadores del complejo.

La construcción de la nueva unidad de REA del Complejo Asistencial Universitario de León no tiene importancia sólo por sí misma, sino por lo que genera como consecuencia. Los 797,5 metros cuadrados de este espacio se crearán en el ala sur. Donde ahora hay un aparcamiento y acceso a gerencia, guarecido por soportales, se cerrará la edificación para contar con un espacio de planta baja. Allí se reubicarán los servicios sanitarios que hay en la actualidad en las seis consultas de Endocrinología y las cuatro de Alergología, con salas de espera independientes, áreas de pruebas específicas, zonas comunes para enfermería, almacenes y vestuarios, además de que encontrarán espacio varias de las dependencias de la gerencia: gestión, mantenimiento e inventario, archivo, asesoría jurídica y comunicación.

Una vez en funcionamiento todas estas consultas y dependencias para no interferir en la atención en los pacientes, se pasará a la segunda fase de las obras: la reforma y acondicionamiento del espacio que dejarán en el primer piso de esa ala sur para que lo ocupe la nueva REA, equipada con 16 camas, 4 más que en la actualidad.

En plena pandemia, pese al compromiso, León quedó fuera de la ampliación de camas UCI que sí llegó al resto de provincias de la comunidad

Hasta ahí llega el proyecto para el que se concede la licencia de obras, que se estima que podrían estar terminadas para el primer semestre del año 2028, si no hay inconvenientes. A partir de entonces se podrá aprovechar el efecto colateral de esta liberación de espacios que redondea el plan del Complejo Asistencial Universitario de León. Los 709 metros cuadrados que generará el traslado de esta área de reanimación abrirá la superficie para ampliar la UCI. No hará falta una gran intervención. Su ubicación, justo al lado, favorecerá que se extienda el área de cuidados intensivos. Las 16 camas actuales, que durante la pandemia se mostraron insuficientes y en épocas críticas hacen que se supere el 125% de ocupación, se transformarán en 28, gracias a la incorporación de las reservadas para la actual REA.

Para llegar hasta allí, el proyecto empieza por la aprobación de la licencia de obras en la comisión de Desarrollo Urbano este martes. Luego tendrán que construir la nueva REA y, por último, quedará la adecuación de los espacios liberados. No antes de 2029 León tendrá «la UCI que merece».