La reforma desnuda el salón de plenos del Ayuntamiento de San Marcelo en León

No llegó para el Pleno de diciembre, ni parece que lo hará para la sesión de enero, pese a los pronósticos del alcalde, José Antonio Diez. Como pronto, la reforma del salón plenario del edificio consistorial de la plaza de San Marcelo estará listo para febrero, de acuerdo al avance de unos trabajos que comenzaron en agosto, a pesar de que el contrato se formalizó a finales de febrero de 2025 con un coste de 647.780 euros.

El proyecto desnudó todo el salón de plenos. Quedaron las paredes descarnadas tras sacar el escombro. Despejadas las dependencias, las labores se centraron a finales del pasado año en empezar a ejecutar las nuevas instalaciones eléctricas que cambiarán la iluminación y el aislamiento de la envolvente para reducir la demanda de climatización.

Recreación del proyecto de reforma del salón de plenos del edificio consistorial de la plaza de San Marcelo.dl

Por delante resta aún mucho para avanzar con el revestimiento de la bóveda y las paredes laterales, donde se han colocado los perfiles metálicos en los que irán ancladas las planchas de madera. El remate quedará para el equipamiento de los puestos de los concejales y el alcalde, con asientos de nogal y forrados en piel y espacio para flexos, cargadores, datos, enchufes, pulsadores, micrófonos, altavoces y cascos.