La Fiscalía de León investigará la denuncia de UPL contra la Junta por el posible sobrecoste de los conciertos del 23 de abril

La Fiscalía Provincial de León será la encargada de investigar la denuncia presentada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) el pasado noviembre contra la Junta por el posible sobrecoste de los conciertos celebrados el pasado 23 de abril, Día de la Comunidad, en León.

El documento remitido a UPL constata que debido a que el solicitante tiene su domicilio en la localidad de León y los hechos puestos de manifiesto serían susceptibles de dilucidarse en ese ámbito territorial, se desprende que la competencia para su conocimiento corresponde a la Fiscalía Provincial de León. “Una excelente noticia que siga adelante este proceso para conocer el porqué del sobrecoste de unos conciertos pagados por la Junta de Castilla y León a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León”, indicó la formación leonesista.

UPL pretende “depurar responsabilidades tras el despilfarro en la contratación de los conciertos” y considera que puede conllevar una responsabilidad penal con posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y alguno más que pudiera derivarse de las investigaciones que lleve a cabo ahora la Fiscalía Provincial de León, dado que la factura abonada por la institución autonómica por los cachés de los diferentes artistas que participaron en los conciertos del pasado 23 de abril son mucho más elevados a los pagados en otras localidades y en ‘temporadas altas’.