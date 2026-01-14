Adif confirma que arrancará los raíles de Feve desde la Asunción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La plataforma en defensa de Feve ha remitido un comunicado contundente a los medios de comunicación, denunciando que el proyecto de adaptación de la traza tranviaria entre el apeadero de La Asunción-Universidad y la estación de Matallana (en la avenida Padre Isla) no es provisional ni reversible, contradiciendo las explicaciones oficiales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según la respuesta de Adif a una solicitud de información pública (registrada el 4 de diciembre de 2025 con el número 00001-00111712, bajo la Ley 19/2013 de Transparencia), el contrato para la redacción del proyecto —firmado el 20 de junio de 2025 con la empresa Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E.M.P., S.A.— describe acciones irreversibles: Actualización de la sección tranviaria a una sección viaria para la circulación de autobuses eléctricos. Levantado del firme actual y arranque de los raíles.

Transformación en un vial urbano integrado en la trama de la ciudad, con nuevos firmes, señalización, regulación de tráfico y conexiones viarias en los extremos.

El documento adjunto califica explícitamente la antigua línea como "antigua traza ferroviaria" y no menciona en ningún momento la reversibilidad, la protección de las vías para un futuro retorno ferroviario ni la conexión directa del autobús con la estación.

La plataforma lo califica como una "estafa comunicativa" y un incumplimiento flagrante del Convenio Marco de 2010 para la integración de Feve en León, tras una inversión pública cercana a los 40 millones de euros (más de 15 millones solo en el tramo urbano, paralizado desde 2011).

Critican especialmente al secretario de Estado José Antonio Santano, quien en la reunión del 19 de noviembre de 2025 en la Diputación presentó el autobús como solución "provisional y reversible" para reforzar la capacidad portante sin levantar las vías. La plataforma insiste en que no existen precedentes de revertir enterramientos de vías tranviarias (citando casos en Granada, Madrid, Oviedo, Barcelona, Sevilla o A Coruña desde los años 60), y que la única barrera real es la "falta de voluntad política" para licitar trenes-tram adecuados.

Ante esta situación, la Plataforma hace un llamamiento urgente a la ciudadanía: este domingo 18 de enero de 2026 se celebrará la gran manifestación contra el "entierro definitivo" de las vías. La convocatoria comienza a las 12:30 horas en el apeadero de La Asunción-Universidad con una cadena humana sobre las vías hasta la estación de Matallana. Después irán hasta la Plaza de San Marcelo (frente al Ayuntamiento), vestidos de luto y depositarán un ataúd representando los raíles "enterrados".

La plataform a recuerda que las protestas semanales (cortes de tráfico los sábados en Padre Isla de 13:30 a 14:00 h) continúan calentando motores para esta jornada decisiva. Colectivos como Conceyu Pais Llionés, Xuntanza Llionesista, UPL y otros se han sumado, destacando el impacto en la movilidad sostenible, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación en la montaña leonesa.