La Universidad de León blinda el futuro de Medicina: 19,5 M€ para el primer módulo

Imagen de la parcela en la que se construirá la Facultad de Medicina de la Universidad de León, la última libre del campus.virginia Morán

Casi 15.000 metros cuadrados en dos módulos. Casi 20 millones autonómicos para el primer edificio de especialidades y un proyecto listo a final de año. La implantación del Grado de Medicina en la Universidad de León (ULE) ha dejado de ser una aspiración histórica para convertirse en un cronograma de ejecución con plazos, presupuestos y ubicaciones definitivas.

Tras la firma del protocolo estratégico con la Junta de Castilla y León el pasado viernes, la institución académica leonesa ha detallado la hoja de ruta de una inversión que transformará el Campus de Vegazana y el de Ponferrada, con una inyección extraordinaria de 24,5 millones de euros hasta 2031.

De esta partida, 19,5 millones de euros se destinarán íntegramente a la construcción del primer módulo de la Facultad de Medicina en León, mientras que los 5 millones restantes financiarán la Policlínica en el Campus de Ponferrada, cuyos detalles se darán a conocer este viernes.

Un edificio modular detrás de la Biblioteca San Isidoro

El nuevo complejo de Medicina se ubicará en una parcela de titularidad universitaria situada justo detrás de la Biblioteca San Isidoro y el edificio de Gestión Académica. El proyecto arquitectónico, en el que se trabaja desde hace más de un año, plantea un conjunto de 15.000 metros cuadrados dividido en dos grandes bloques.

El Módulo 1, que cuenta ya con financiación asegurada, será un edificio "técnico, versátil y funcional", precisó la rectora, Nuria González. Albergará los laboratorios generales (Traumatología, Reanimación, Anatomía Patológica), una biblioteca propia, salas de simulación clínica y los espacios necesarios para las pruebas ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado).

Según el calendario previsto por el Vicerrectorado de Infraestructuras, el proyecto de ejecución estará listo a finales de 2026 para iniciar una obra de 24 meses. El objetivo es ambicioso pero firme: que la primera promoción de estudiantes estrene el edificio al comenzar el cuarto curso, en el año académico 2029-2030.

El arranque en septiembre: Anatomía de vanguardia

Mientras el nuevo edificio se levanta, la actividad comenzará este mismo septiembre de 2026. Los 80 primeros alumnos cursarán los tres primeros años en la Facultad de Ciencias de la Salud, que ya está siendo remodelada.

La joya de la corona en esta fase inicial será el Laboratorio de Anatomía y Disección. La ULE ha optado por un modelo híbrido que combina lo mejor de la tradición y la tecnología. La disección real con prácticas con cuerpos reales bajo la coordinación de un especialista procedente de la Universidad Complutense y vinculado al Centro Nacional de Donación de Cuerpos.

Y la simulación digital, con previsión de adquirir una mesa virtual de disección, ecógrafos, modelos 3D y una plataforma de aprendizaje virtual para que alumnos y profesores trabajen en entornos de realidad virtual.

Sostenibilidad financiera y compromiso docente

La rectora ha enfatizado que la llegada de Medicina no restará recursos al resto de facultades. "No podíamos permitir que Medicina detrajera fondos de otros grados", subrayó, celebrando que la Junta mantendrá el plan ordinario de infraestructuras para el mantenimiento del resto de la universidad, independientemente de esta inversión extraordinaria.

En cuanto al profesorado, la ULE ya cuenta con 35 médicos acreditados listos para incorporarse al proyecto. Además, la memoria del grado ha recibido el informe provisional favorable de la Agencia de Calidad (ACSUCYL), con apenas unos ajustes técnicos en competencias y resultados de aprendizaje que ya se están solventando.

Impacto social y económico

El proyecto no solo busca paliar la falta de profesionales sanitarios, sino actuar como un motor económico para León. "Medicina es una inversión en talento y futuro que tendrá un impacto social directo en nuestra ciudadanía", remarcó González, agradeciendo la colaboración de la Junta, el Ayuntamiento de León, el Complejo Asistencial Universitario y los decanatos que han cedido espacios temporalmente para que este "sueño" comience a rodar en apenas unos meses.

Hitos del cronograma:

Septiembre 2026: Inicio de clases (80 alumnos) en Ciencias de la Salud.

Finales 2026: Finalización del proyecto de ejecución del nuevo edificio.

2027-2029: Construcción del Módulo 1 en el Campus de Vegazana.

Curso 2029-2030: Traslado de la primera promoción a la nueva facultad.

A partir de 2030: Inicio de los trámites para el Módulo 2 y financiación adicional.