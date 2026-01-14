Expositivos 25 programa un taller de retrato e iluminación para niños en el Palacín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las actividades educativas paralelas a la muestra Expositivos 25 continúan el próximo sábado 24 de enero con el taller de retrato e iluminación ‘Transformando la realidad’, una actividad gratuita dirigida a niños y niñas con edades entre los 8 y 13 años que se desarrollará en el Palacín.

Esta actividad, con 12 plazas, se impartirá de 11:00 a 14:00 horas. Los participantes aprenderán fotografía, centrándose de manera especial en el retrato y la iluminación. Los niños y niñas recorrerán la exposición ‘Igual que nunca’ de Víctor Justel y en un estudio de iluminación trabajarán imágenes representativas.

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en este taller. La inscripción es indispensable y la reserva plaza se realizará por riguroso orden. Las inscripciones pueden formalizarse en info@imaginaleon.com y en el teléfono 630 209 026.

Expositivos 25, hasta el 28 de febrero

Por otro lado, continúa abierta la exposición de los cuatro proyectos seleccionados en la quinta convocatoria de Expositivos: ‘Las cuatro estaciones del Tajogaite en treinta y seis vistas’ de Eduardo Nave, ‘Hiato alpino, la nieve ya no sabe a nieve’ de Filippo Poli, ‘Donde estamos nosotros’ de Azul G. Vargas e ‘Igual que nunca’ de Víctor Justel. Esta muestra puede visitarse hasta el próximo 28 de febrero.

Visitas guiadas y comentadas

Asimismo, de martes a viernes hasta el 20 de febrero. continúan los recorridos didácticos interpretativos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos y organizaciones. En este caso es imprescindible reserva previa en el correo electrónico proetocio@gmail.com y en el teléfono 652 047 598.

Y los domingos hasta el 22 de febrero, a las 12:00 horas, visitas comentadas dirigidas al público general. Esta actividad no precisa inscripción.

El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los lunes está cerrado.