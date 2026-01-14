Huelga de médicos en León: última hora de las protestas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

12:33 Manifestación 12:36 14/01/2026 12:36 14/01/2026 La manifestación convocada por el sindicato AMYTS en Madrid, que ha llegado hasta la sede del Ministerio de Sanidad, ha reunido a un millar de médicos y facultativos, "pese a los servicios mínimos abusivos", para reclamar al departamento que dirige Mónica García "un Estatuto Propio que atienda las peculiaridades de la profesión y acabe con la discriminación que se sufre". La organización sindical ha convocado una nueva protesta mañana jueves en la Puerta Principal del Hospital de La Paz de Madrid. Se celebrará una concentración en el segundo y último día de huelga en la comunidad.

12:09 Servicios mínimos 12:16 14/01/2026 12:16 14/01/2026 Ante la falta de un acuerdo que permita resolver el conflicto laboral, la Junta ha considerado "imprescindible" adoptar medidas para "asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y garantizar el derecho a la protección de la salud".

11:58 Lo que afecta a las competencias autonómicas 12:00 14/01/2026 12:00 14/01/2026 Por su parte, los sindicatos médicos CESM y SMA, responsables de las cuatro jornadas de huelga consecutivas de batas blancas del pasado mes de diciembre, apoyan estas nuevas movilizaciones, sin adherirse.

No obstante, todas estas organizaciones sindicales médicas se han aliado en un frente común y preparan nuevas protestas para el futuro, sin descartar una huelga indefinida, con las que redoblar la presión sobre el Gobierno y las comunidades para lograr un estatuto específico para estos profesionales.

El Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades que se pronuncien sobre estas y otras reivindicaciones que afectan a competencias autonómicas, como la voluntariedad y la remuneración de las jornadas de guardia, a lo que los consejeros del PP han respondido criticando que Mónica García les traslade a ellos la responsabilidad.

11:55 De Madrid a Barcelona 11:55 14/01/2026 11:55 14/01/2026 A la nueva huelga de dos días se unirán manifestaciones en varias ciudades, como en Madrid, donde el sindicato de médicos madrileños Amyts ha programado una desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad.

O las dos de Barcelona convocadas por Metges de Catalunya: la primera este miércoles a las 10:30 desde la Plaça de Sant Jaume hasta el Parlament de Catalunya, y otra mañana, que discurrirá entre el Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut y la Unió Catalana d’Hospitals.

El objetivo vuelve a ser clamar contra el estatuto marco que el Ministerio de Sanidad ha prácticamente cerrado ya con los sindicatos del ámbito de negociación -SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) y exigir uno propio para la profesión médica que mejore sus condiciones laborales.