El PP exige frenar “la eliminación masiva de 26 árboles” para hacer la nueva pasarela sobre el Bernesga en León

El último “ejemplo del urbanismo de arena y hormigón al que el alcalde José Antonio Diez viene sometiendo a la ciudad” le sirvió este miércoles al PP municipal para alertar del proyecto para crear “otro solar duro e inhóspito de plaquetas y materiales inertes”.

El Ayuntamiento de León pretende ejecutar “la eliminación de 26 árboles, que en algunos casos tienen ya una antigüedad y un diámetro muy considerable, en dos zonas urbanas que destacan por su masa arbórea y zonas verdes, el paseo de Salamanca y el paseo de la Condesa”, para construir la nueva pasarela de comunicación al norte del puente de los Leones, como avisó el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de León, David Fernández.

El líder de los populares reclamó al PSOE y UPL, que avalan la propuesta, “una rectificación, reflexión, sensibilidad y también observación” para fijarse en “lo que se hace en otras ciudades a la vanguardia urbanística”. No explicó cuál sería su propuesta porque no es “arquitecto”, como explicó Fernández, pero sí que cuestionó los 2 millones de euros que se invertirán en esta intervención, adjudicada a dedo a Somacyl, la empresa dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta.

“Es perfectamente compatible ofrecer soluciones de movilidad y de accesibilidad con mantener los espacios verdes o incluso ampliarlos”, ofreció como toda referencia alternativa.

Fernández incidió en que el espacio que dejarán los 26 árboles, a ambos lados del cauce del Bernesga, lo ocupará “lo previsible con el señor Diez: una enorme solera de baldosas”. “El pan nuestro de cada día con este alcalde”, remató el portavoz del PP, quien abundó en que se trata de otra muestra más de una apuesta “totalmente alejada del urbanismo moderno y sostenible que impera en ciudades de nuestro entorno, que apuestan por crear y ampliar la masa arbórea y los espacios verdes en los hábitats urbanos”. “Con Diez como alcalde, León vuelve a los 60 y 70, a los años del desarrollismo, a los años donde no se ponía nada por delante a la hora de ejecutar obras en una ciudad. Retrocedemos medio siglo por la falta de sensibilidad y de visión de un alcalde que predica sostenibilidad y ejecuta hormigón”, reseñó el edil de la oposición.

El portavoz del PP cuestionó “si era necesario este elemento de tan grandes dimensiones con un gasto tan elevado para construir una pasarela peatonal con buena accesibilidad”, pero sobre todo se centró en que “se eliminen 26 árboles en uno de los espacios verdes y de valor ecológico más significativos de la ciudad”. Su grupo, remarcó, está “de acuerdo con la construcción de una pasarela peatonal sobre el río que tenga plena accesibilidad”, aunque creen que “es posible otro diseño que sea más respetuoso y se integre mejor en ese entorno urbano”.

La actuación “no es una excepción en la gestión de este alcalde”. Fernández repitió que “el urbanismo de áridos, hormigón y materias inertes es la tónica habitual en el señor Diez”. Como ejemplos, Fernández citó “la renovación de las medianas de la avenida Europa y de la Condesa”, en las que colocó “césped artificial”; el acondicionamiento de 6 rotondas “en las entradas de la ciudad, donde se gastaron 358.000 euros y no se puso ni un solo árbol ni un solo metro cuadrado verde”; la nueva rotonda del puente de los Leones, “en pleno acceso al centro de León desde la estación del AVE, que se cubrió con un tapete de plástico verde de poco gusto estético”; y las calles peatonalizadas, donde “se gastaron 2 millones de euros para crear enormes solares de plaquetas, sin ningún gusto estético, sin un solo elemento verde, ni árboles ni jardines, que los han convertido en espacios inhóspitos, especialmente en verano”. “Áridos, hormigón y materiales plásticos para que quede bien claro cuál es la estética socialista”, subrayó.

El concejal de la oposición popular se recreó en que “está claro que el alcalde predica una cosa y hace la contraria: prédica sostenibilidad para justificar sus actuaciones y el cierre al tráfico de las calles del centro y luego tala árboles, destruye paisajes urbanos verdes y ejecuta áridos, plaquetas y hormigón a cada actuación que realiza”. “Queremos una política urbanística que cree espacios urbanos amables para el ciudadano. Espacios resilientes con el clima leonés, especialmente en verano. Espacios urbanos que sean modernos y acorde con las tendencias urbanísticas de las ciudades de vanguardia”, planteó Fernández.