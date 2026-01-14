PP acusa a PSOE y UPL de "boicotear" la moción para pedir la Agencia Estatal de Salud

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El PP ha acusado este miércoles al PSOE y la UPL de "boicotear" la moción presentada por el Grupo Popular en enero de 2024 para que la Diputación liderase un grupo para "convencer" al Gobierno de que la Agencia Estatal de Salud Pública tenga su sede en León, ha informado el PP en una nota de prensa.

El portavoz popular, David Fernández, ha recordado que esta moción "ha estado en el cajón desde hace dos años" porque el equipo de gobierno de la Diputación "no ha querido involucrarse ni liderar nada" por lo que ha responsabilizado a los dos partidos de inacción sólo "porque es una propuesta del PP".

Fernández ha censurado que ahora que el Ayuntamiento de León ha decidido presentar una candidatura "se subirán al carro y explicitarán su apuesta por el proyecto cuando, hasta ahora, no ha realizado ningún movimiento para ello".

La moción presentada por el PP en enero de 2024 argumentaba para solicitar la sede que "la provincia cuenta con un acreditado HUB de investigación e innovación en salud, con hospitales referenciales, importantes grupos farmacéuticos, laboratorios públicos y privados e industrias biotecnológicas punteras".

A lo que sumaba que la Universidad de León cuenta con varias facultades donde se importante Grados de Ciencias de la Salud, que se completarán con el próximo Grado de Medicina.

En el escrito, desde el PP de la Diputación se solicitó a la Diputación que "encabece, promueva y lidere" un grupo para impulsar la candidatura de León para que se instale la Agencia de Salud Pública "con todas las instituciones y la sociedad leonesa"; unas gestiones que según ha reprochado Fernández "ni se han intentado iniciar".

Por ello, ha solicitado que la propuesta se retome y se incorpore al orden del día del próximo Pleno ordinario, "a pesar de que el Ayuntamiento ha tomado la delantera".