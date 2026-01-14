San Andrés abre el plazo para los Programas de Formación y Empleo con prácticas remuneradas

Participantes en un Programa de Formación y Empleo de San Andrés del Rabanedo.DL

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha abierto el plazo de inscripción para los nuevos Programas Mixtos de Formación y Empleo que se desarrollarán desde el mes de marzo, una iniciativa con amplia trayectoria en el municipio y que destaca por su alta inserción laboral entre las personas participantes.

Estos programas, respaldados por la Junta, el Ayuntamiento y el Ecyl permiten combinar formación y empleo remunerado, facilitando la obtención de certificados de profesionalidad oficiales.

En total, se seleccionará a una veintena de alumnos, diez por cada programa, que darán comienzo en marzo de 2026, se desarrollarán en horario de mañana y contarán con un plazo de inscripción abierto durante los meses de enero y febrero.

Esta nueva edición incluye también dos programas formativos: Jardinería, que conducirá al certificado de profesionalidad de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (AGAO0108), de Nivel 1. Y el programa de Limpieza de Interiores, que como novedad amplía su oferta a dos certificados de profesionalidad, reforzando así las posibilidades de inserción laboral: Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales (SSCM0106) y Empleo Doméstico (SSCI0109).

Los programas están dirigidos a personas desempleadas inscritas en las oficinas del ECYL. Se trata de programas gratuitos y remunerados, lo que permite a los participantes adquirir experiencia profesional real al tiempo que mejoran su cualificación.

Las personas interesadas pueden obtener más información en el Centro Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (Cemfe), que tiene sus sedes en la Calle Azorín, 21. Teléfono: 987 84 05 08 y en la Calle Campoamor, 6. Teléfono: 987 84 00 83