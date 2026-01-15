Medicina dispondrá en 2029 de su primer edificio de 19,5 M€ y 7.000 m2

Casi 15.000 metros cuadrados en dos módulos. Casi 20 millones autonómicos para el primer edificio de especialidades y un proyecto de ejecución listo a final de este año año. La implantación del Grado de Medicina en la Universidad de León (ULE) ha dejado de ser una aspiración histórica para convertirse en un cronograma de ejecución con plazos, presupuestos y ubicaciones definitivas.

Tras la firma del protocolo estratégico con la Junta el pasado viernes, los campus de Vegazana y Ponferrada recibirán una inyección extraordinaria de 24,5 millones hasta 2031.

De esa partida, 19,5 millones se destinarán íntegramente a la construcción del primer módulo de la Facultad de Medicina en León, mientras que los 5 millones restantes financiarán la Policlínica del Bierzo.

El nuevo complejo de Medicina se ubicará en una parcela de titularidad universitaria situada justo detrás de la Biblioteca San Isidoro y el edificio de Gestión Académica. El proyecto arquitectónico, en el que se trabaja desde hace más de un año, plantea un conjunto de dos inmuebles de 7.000 metros cuadrados cada uno.

El Módulo 1 se plantea como un edificio «técnico, versátil y funcional», según precisó la rectora, Nuria González. Albergará los laboratorios generales (Traumatología, Reanimación, Anatomía Patológica), una biblioteca propia, salas de simulación clínica y los espacios necesarios para las pruebas ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado).

Según el calendario previsto por el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, el proyecto de ejecución estará listo a finales de 2026 para iniciar una obra de 24 meses. El objetivo es «ambicioso pero firme», indicó, ya que Medicina arranca con los primeros 80 alumnos este septiembre en la facultad de Ciencias de la Salud y «saltarán» a su edificio propio al comenzar su cuarto curso, en el año académico 2029-2030.

Por eso se destinarán 2,1 millones a acondicionar 300 metros cuadrados de Ciencias de la Salud para crear el Laboratorio de Anatomía y Disección, con almacén y zona de recepción de cuerpos. La ULE opta por un modelo híbrido que combina la tradición en esa especialidad y la simulación digital, con previsión de adquirir una mesa virtual de disección, ecógrafos, modelos 3D y un software para que alumnos y profesores trabajen en entornos de realidad virtual. Para coordinar las prácticas de disección con cuerpos reales «ya se ha contatado» a un experto procedente de la Complutense y vinculado al Centro Nacional de Donación de Cuerpos.

El primer módulo 'mira' a La Serna y dispondrá de aparcamiento.DL

El proyecto no solo busca paliar la falta de profesionales sanitarios, sino actuar como un motor económico para León. «Medicina es una inversión en talento y futuro que tendrá un impacto social directo en nuestra ciudadanía», remarcó González, que agredice la colaboración de la Junta, el Ayuntamiento de León, el Hospital y los decanatos que ceden espacios temporales, como Biológicas y Ciencias de la Salud, para que este «sueño» comience a rodar en meses.

Sin detraer recursos al campus

La rectora Nuria González enfatizó que la llegada de Medicina no restará recursos al resto de facultades. «No podíamos permitir que Medicina detrajera fondos de otros grados», subrayó. Por eso celebra que la Junta haya recuperado el plan ordinario de infraestructuras para el mantenimiento de la Universidad, al margen de la dotación extraordinaria de 19,5 M€ para Medicina.

La ULE ya dispone de 35 médicos acreditados para impartir las clases y la memoria del grado recibió el informe provisional favorable de la Agencia de Calidad, que pide ajustes técnicos «que ya se están solventando».