El PP acusa a PSOE-UPL de frenar el liderazgo de la Diputación para lograr la Agencia de Salud

El Partido Popular acusa al PSOE y la UPL de «boicotear» la moción presentada por el Grupo Popular en enero de 2024 para que la Diputación liderase un grupo para «convencer» al Gobierno de que la Agencia Estatal de Salud Pública tenga su sede en León.

El portavoz popular, David Fernández, recuerda que esta moción «ha estado en el cajón desde hace dos años» porque «el equipo de gobierno de la Diputación no ha querido involucrarse ni liderar nada», por lo que responsabiliza a «los dos partidos de no hacer nada, simplemente, porque es una propuesta del Partido Popular».

Fernández censura que «ahora que el Ayuntamiento ha decidido presentar una candidatura se subirán al carro y explicitarán su apuesta por el proyecto cuando, hasta ahora, no ha realizado ningún movimiento para ello». La moción del PP recogía, entre otras cosas, que «la provincia de León cuenta con un acreditado HUB de investigación e innovación en salud, con hospitales referenciales, importantes grupos farmaceúticos, laboratorios públicos y privados, industrias biotecnológicas punteras y una Universidad con varias facultades donde se imparten Grados de Ciencias de la Salud» que se completarán con el de Medicina. Los populares solicitaban a la Diputación que «encabece, promueve y lidere» un grupo para impulsar la candidatura de León para que se instale la Agencia de Salud Pública «con todas las instituciones y la sociedad leonesa», gestiones que «ni se han intentado iniciar». Por ello, solicitan que la propuesta se retome y se incorpore al próximo Pleno, «a pesar de que el Ayuntamiento ha tomado la delantera»