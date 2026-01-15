La Junta respalda la candidatura de León para la Agencia de Salud Pública pero también la de Salamanca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta apoya oficialmente las candidaturas de León y Salamanca para la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta del consejero de Sanidad, informar favorablemente de la idoneidad y declarar de especial interés para la Comunidad de Castilla y León las candidaturas del Ayuntamiento de León y del Ayuntamiento de Salamanca para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Además, se ha acordado comprometer el apoyo económico e institucional de la Junta de Castilla y León para facilitar la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública en una de estas ciudades si el Consejo de Ministros resolviera en favor de alguna de estas candidaturas.

La Ley 7/2025, de 28 de julio, creó la Agencia Estatal de Salud Pública, y siguiendo las disposiciones del Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, el Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el 18 de noviembre de 2025, acordó iniciar el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia respondiendo al compromiso del Gobierno con la desconcentración de las sedes del sector público para favorecer la vertebración territorial.

Por Orden TMD/1467/2025, de 16 de diciembre, se publicó el informe de la Comisión consultiva para la determinación de la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública y el acuerdo de apertura del plazo de presentación de candidaturas. En dicho informe se describen las características que tendrá la nueva entidad así como los criterios que se tendrán en cuenta para determinar su ubicación y, dentro de estos últimos se indica: “Se valorará positivamente que la candidatura venga acompañada de un informe emitido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente apoyando la idoneidad de la misma.”

Atendiendo a estos criterios, Castilla y León es la comunidad autónoma idónea para acoger la sede de la Agencia por las siguientes razones motivadoras del cumplimiento de los criterios establecidos en la citada Orden.

En el caso concreto de León se detallan las siguientes ventajas y características:

1. Disponibilidad inmediata de infraestructuras y experiencia previa en candidaturas estatales.

La ciudad de León cuenta ya con el espacio físico necesario para albergar la sede de la AESP, plenamente adaptado a los requerimientos funcionales y operativos de un organismo estatal. Esta circunstancia deriva, en gran medida, de la experiencia adquirida durante la preparación de la candidatura de León como sede de la Agencia Espacial Española en 2022, proceso que permitió anticipar y resolver aspectos clave relacionados con infraestructuras, accesibilidad, dotaciones tecnológicas y servicios auxiliares.

2. Ecosistema académico y científico de excelencia en salud pública.

León constituye un referente nacional en el ámbito de las ciencias de la salud y del enfoque integral de la salud pública. La Universidad de León alberga una de las Facultades de Veterinaria más antiguas y prestigiosas de España, reconocida por su liderazgo en vigilancia epidemiológica, zoonosis, seguridad alimentaria y salud animal, ámbitos nucleares para la misión de la AESP dentro del paradigma "One Health (Una Sola Salud)".

A esta fortaleza se suma un entorno universitario en plena expansión en Ciencias de la Salud, con titulaciones consolidadas en Veterinaria, Enfermería, Biología, Biotecnología, Nutrición Humana y Dietética, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria e Ingeniería Forestal, así como la implantación definitiva del Grado en Medicina prevista para el curso 2026/2027, sin olvidar la reciente creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de León (IBIOLEON). Esta convergencia de disciplinas garantiza un entorno docente, investigador y asistencial de primer nivel, facilitando la captación de talento, la colaboración científica y la formación continua del personal de la Agencia.

3. Clúster biofarmacéutico y tejido productivo especializado.

La ciudad de León alberga uno de los clústeres biofarmacéuticos más relevantes de España y de Europa, con empresas líderes en investigación, desarrollo y producción farmacéutica y biotecnológica, (hasta 14 plantas productoras de medicamentos, vacunas de uso humano y veterinario). Este polo industrial genera sinergias directas con los objetivos de la AESP en materia de investigación aplicada, desarrollo de vacunas, respuesta ante amenazas biológicas y fortalecimiento de la soberanía sanitaria.

El sector sanitario y biofarmacéutico representa un peso específico notable en el mercado laboral leonés, con más de 8.200 personas vinculadas al ámbito sanitario y más de 1.280 dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos, lo que supone aproximadamente el 13 % del empleo en la capital y su alfoz. Esta concentración de conocimiento, industria y empleo cualificado constituye un activo estratégico de primer orden.

4. Condiciones socioeconómicas favorables para el personal de la Agencia.

León ofrece un sector inmobiliario amplio, diversificado y con precios sensiblemente inferiores a los de las grandes áreas metropolitanas, lo que facilita el acceso a vivienda de calidad para los trabajadores de la futura sede de la AESP. Esta circunstancia redunda directamente en una mayor calidad de vida, en la estabilidad del personal y en la capacidad de atracción y retención de profesionales altamente cualificados.

Asimismo, la ciudad presenta un entorno urbano seguro, con servicios públicos de calidad, una elevada oferta educativa, cultural y deportiva, y distancias cortas que favorecen la conciliación personal y laboral, aspectos cada vez más valorados en la localización de organismos públicos.

5. Conectividad, accesibilidad y posición estratégica.

La red de comunicaciones de León cumple sobradamente los requisitos establecidos en la normativa de selección. La ciudad dispone de conexiones de Alta Velocidad ferroviaria que la sitúan a menos de dos horas de Madrid, garantizando una relación fluida y permanente con los principales centros administrativos del Estado y con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Adicionalmente, León cuenta con aeropuerto propio, con capacidad operativa para vuelos nacionales e internacionales, cuyo potencial puede incrementarse de manera significativa mediante la implantación de una agencia estatal que actúe como tractor de demanda institucional. La conectividad se completa con enlaces directos por carretera y ferrocarril con otras ciudades dotadas de aeropuertos internacionales consolidados.

6. Cohesión territorial, lucha contra la despoblación y vertebración del Estado.

La provincia de León es una de las más afectadas por los procesos de despoblación y envejecimiento demográfico. La localización de la sede de la AESP en León se alinea plenamente con los objetivos de cohesión territorial, equilibrio interregional y vertebración del Estado, contribuyendo a descentralizar organismos públicos de alto valor añadido y a generar actividad económica y empleo cualificado en el noroeste peninsular.

7. Apoyo institucional y consenso social.

La candidatura de León cuenta con un amplio respaldo institucional y social, incluyendo al Ayuntamiento de León, la Universidad de León, el Colegio Oficial de Veterinarios de León, el Sindicato de Veterinarios y la Asociación de Colegios Profesionales de León, entre otros agentes. Este consenso garantiza una cooperación leal entre administraciones, universidad y colectivos profesionales, elemento clave para el éxito y la proyección futura de la Agencia.

En conclusión, por todo lo expuesto, la ciudad de León reúne de manera objetiva y acreditada los requisitos técnicos, académicos, científicos, logísticos y sociales exigidos para albergar la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública, su elección aseguraría una implantación eficiente y sostenible de la Agencia.

La implantación de la sede de la agencia en León tendría un impacto muy positivo a nivel económico, social e industrial, potenciando las sinergias con los ecosistemas sanitario y biofarmacéutico ya consolidados. Además, generaría empleos de alta cualificación e impulsaría la economía del conocimiento, atrayendo talento y fomentando la inversión, contribuyendo de forma decisiva al fortalecimiento de Castilla y León.

En el caso de Salamanca, el Consejo de Gobierno ha dictaminado que se dan las siguientes características que la hacen idónea para alberga esta sede:

1. Disponibilidad inmediata de infraestructuras y experiencia previa en candidaturas estatales.

La ciudad de Salamanca tiene experiencia adquirida durante la preparación de su candidatura como sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial en 2022, proceso que permitió anticipar y resolver aspectos clave relacionados con infraestructuras, accesibilidad, dotaciones tecnológicas y servicios auxiliares.

Salamanca es una ciudad universitaria histórica, con una larga experiencia en la acogida de instituciones académicas, científicas y administrativas de ámbito nacional e internacional. La posible disponibilidad de edificios administrativos y universitarios y la existencia de parques científicos y tecnológicos proporcionan un marco adecuado para la implantación de una sede estatal.

2. Ecosistema académico y científico de excelencia en salud pública.

La principal fortaleza diferencial de Salamanca reside en su ecosistema académico e investigador. La Universidad de Salamanca, una de las más antiguas y prestigiosas de Europa, constituye un referente internacional en investigación biomédica, biotecnología, ciencias de la vida y salud pública.

En este ecosistema destaca de manera singular el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), acreditado como instituto de investigación sanitaria, que integra de forma estable a la Universidad de Salamanca, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Asimismo, Salamanca alberga el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), centro mixto de excelencia internacional gestionado por la Universidad de Salamanca y el CSIC, que constituye uno de los polos más avanzados de investigación oncológica del país.

La ciudad completa este ecosistema con facultades y centros de investigación de primer nivel en Medicina, Farmacia, Biología, Biotecnología, Enfermería, Psicología y Ciencias Ambientales, así como con institutos y grupos consolidados en microbiología, salud global y cooperación internacional en salud. Este entorno multidisciplinar facilita un abordaje integral de la salud pública, alineado con los principios de prevención, vigilancia epidemiológica, investigación traslacional y evaluación de riesgos que definen la misión de la AESP, y refuerza la capacidad de Salamanca para acoger una sede estatal con vocación científica y estratégica.

3. Clúster biofarmacéutico y tejido productivo especializado.

Salamanca dispone de un tejido industrial y científico vinculado al ámbito farmacéutico y biotecnológico con proyección nacional e internacional. La ciudad y su entorno cuentan con empresas farmacéuticas, laboratorios, spin-offs universitarias y plataformas de transferencia de conocimiento.

El Parque Científico de la Universidad de Salamanca actúa como polo de atracción de empresas innovadoras en el ámbito biosanitario, favoreciendo la colaboración público-privada y la generación de sinergias con instituciones como la AESP en materias de investigación aplicada, innovación en salud pública y respuesta a emergencias sanitarias.

4. Condiciones socioeconómicas y calidad de vida para el personal de la Agencia.

Salamanca ofrece una elevada calidad de vida, con un entorno urbano equilibrado, seguro y dotado de una amplia oferta cultural, educativa y de servicios. El mercado inmobiliario presenta precios moderados en comparación con las grandes áreas metropolitanas, facilitando el acceso a vivienda para el personal de la Agencia y contribuyendo a la estabilidad laboral y personal de sus trabajadores.

La ciudad combina las ventajas de un núcleo urbano de tamaño medio (distancias cortas, movilidad eficiente y servicios accesibles) con una intensa vida cultural y académica, factores especialmente valorados para la atracción y retención de talento altamente cualificado.

5. Conectividad, accesibilidad y posición estratégica.

Salamanca dispone de una conectividad adecuada con los principales nodos administrativos y científicos del país. Las conexiones ferroviarias permiten una relación directa con Madrid y otros grandes núcleos urbanos, facilitando la coordinación institucional y el acceso al principal aeropuerto internacional del Estado.

La proyección internacional de Salamanca, reforzada por su condición de ciudad universitaria global y por la atracción constante de estudiantes, investigadores y profesionales extranjeros, constituye un activo estratégico para una agencia con vocación de cooperación internacional, participación en redes europeas y liderazgo en salud pública global.

6. Impacto territorial y equilibrio del sistema institucional.

La designación de Salamanca como sede de la AESP contribuiría al equilibrio territorial del sistema institucional del Estado, reforzando la descentralización de organismos públicos de alto valor estratégico en ciudades con capacidad demostrada para sostenerlos a largo plazo.

7. Apoyo institucional y consenso social.

Salamanca cuenta con un ecosistema institucional caracterizado por la colaboración entre universidad, administraciones públicas, centros de investigación y tejido empresarial. Por tanto, existen las bases objetivas para articular un proyecto compartido con amplio respaldo académico y científico.

En conclusión, por todo lo expuesto, la ciudad de Salamanca reúne condiciones para albergar la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública, destacando especialmente por su excelencia académica e investigadora, su liderazgo internacional en ciencias de la salud, su capacidad de transferencia del conocimiento y su elevada calidad de vida.

La implantación de la sede de la agencia en Salamanca tendría un impacto muy positivo a nivel económico, social e industrial, potenciando las sinergias con los ecosistemas académico e investigador ya consolidados. Además, generaría empleos de alta cualificación e impulsaría la economía del conocimiento, atrayendo talento y fomentando la inversión, contribuyendo de forma decisiva al fortalecimiento de Castilla y León.