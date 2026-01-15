El PP denuncia que el Ayuntamiento de León ha devuelto una subvención a la Junta por la mala gestión del alcalde

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha denunciado una nueva devolución parcial de fondos procedentes de la Junta de Castilla y León, esta vez correspondiente a la subvención del acuerdo marco 2024 destinada a programas con menores. Según el portavoz popular, David Fernández, esta situación refleja la "incapacidad" del equipo de gobierno socialista liderado por el alcalde José Antonio Diez para gestionar adecuadamente los recursos públicos.

La propia Concejalía de Bienestar Social y Juventud propuso en diciembre pasado tramitar el reintegro a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, argumentando que se trataba de una cantidad "correspondiente a servicios o programas no justificados en su totalidad". Fernández ha calificado el hecho como "otra muestra más" de la mala gestión del PSOE municipal, contraponiéndolo al "discurso victimista" habitual del alcalde: "De nuevo el discurso victimista del alcalde se ve contrariado por la terca realidad: el Ayuntamiento ha tenido que devolver otra subvención a la Junta por la incapacidad del PSOE en el Ayuntamiento de León para hacer su trabajo".

El portavoz popular ha destacado que esta devolución se suma a otras anteriores, acumulando más de 2,5 millones de euros reintegrados a la Junta en los últimos tiempos. Entre ellas figuran:

Ayuda a Domicilio: 2.316.131,11 euros (la más cuantiosa, devuelta en marzo de 2025 por mala gestión del servicio, que llevó a muchos usuarios a optar por empresas privadas en lugar del municipal).

Inclusión Social - Equipos de Inclusión Social: 29.502,55 euros.

Programa de intervención con drogodependientes: 36.957 euros.

Programa de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y prevención de la violencia machista: 1.235,19 euros.

Fernández ha cuestionado directamente la gestión del equipo de Diez: "¿Qué gestión está realizando el equipo de gobierno de Diez para que, teniendo recursos económicos procedentes del acuerdo marco, tengamos que devolver parte de estas subvenciones? En este último caso hay que tener en cuenta que los menores suponen el 13% de la población del municipio". Esta denuncia del PP se produce en un contexto de críticas recurrentes a la administración municipal socialista por problemas en servicios sociales clave, como la dependencia o la inclusión, y coincide con el inicio de un nuevo año en el que el grupo popular promete seguir fiscalizando estas cuestiones para defender los intereses de los leoneses.