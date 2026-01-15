Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) encabezó hoy la movilización protagonizada en la capital leonesa, frente a la sede del Colegio profesional ubicado en la Plaza de las Cortes Leonesas, en una nueva jornada de huelga del colectivo.

El contenido del Estatuto Marco que prevé el Ejecutivo Central, lamentan, “perpetúan un sistema de explotación laboral en el que se contemplan jornadas semanales de obligatorias de 48 horas más o menos semanales que pueden llegar incluso a 96 horas en algunos casos”. Así lo señaló el portavoz de la delegación leonesa de MUD, Óscar Cordero, y añadió que “son jornadas que no tienen trabajadores de ningún otro sector y vulneran los derechos en materia de descanso y jornada laboral y suponen un perjuicio para el paciente en lo relativo a la seguridad y la calidad asistencial prestada”.

“Necesitamos unas agendas razonables. Hay compañeros que están llegando a ver 60, 70… he llegado ver esta semana una agenda de 80 pacientes. Eso es inasumible. No hay médico que pueda hacer una atención adecuada para 80 pacientes en una mañana. Eso es impensable”, remarcó. “La gente está enfadada con nosotros los médicos y con el sistema en general porque se les presta una atención deficiente porque no podemos atenderles debidamente en la consulta”, lamentó.