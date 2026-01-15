La campaña ‘Compra y Gana’ inyecta 15.000 euros en el comercio local de León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El comercio de proximidad de León entregó hoy oficial de los premios de la campaña ‘Compra y Gana’, que repartió un total de 57 premios por importe de 15.000 euros, concretamente un cheque de 3.000 euros, 16 cheques de 500 euros y 40 cheques de 100 euros que, gracias a la estrategia de dinamización, premios regresarán íntegramente a las cajas de los negocios locales, ya que los cheques deben canjearse exclusivamente en la red de comercios participantes.

El gran protagonista de la mañana ha sido Roberto Alonso Martínez, quien recibió el primer premio de 3.000 euros, una vez realizado el sorteo el pasado 8 de enero y una vez conformada el acta notarial. El acto de entrega, celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de León, contó con la presencia del presidente de la institución, Javier Vega, la concejala de Comercio, Camino Orejas, y el miembro del comité ejecutivo de la Cámara, José Manuel Alonso.

Los ganadores, que ya fueron contactados personalmente por la Cámara de Comercio, disponen ahora hasta el 28 de febrero para realizar sus compras en el comercio local de la ciudad de León y disfrutar de sus premios.

La respuesta de los leoneses a la campaña fue “muy positiva”, consolidando la campaña como “una referencia de promoción del sector”. Con más de cien comercios adheridos, la circulación de 30.000 papeletas demostró el “firme compromiso” de los leoneses con el trato cercano y la calidad que definen al comercio más cercano.

Para las instituciones organizadoras, la acción supuso mucho más que un sorteo, al confirmarse como “una inversión estratégica para fortalecer la economía local”. “El comercio local es el corazón de la ciudad y con estas iniciativas se demuestra que, cuando compramos en León, todos ganamos”, destacaron los representantes durante el acto.