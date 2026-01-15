Herido un menor de edad en La Vega por un accidente entre un patinete y un turismo

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Un nuevo accidente ha protagonizado la tarde de este jueves en León capital.

La llamada de alerta al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 se realizaba a las 20.09 horas, alertando de una colisión entre un patinete y un turismo en el cruce de la calle Orozco con Doctor Fleming.

Como consecuencia, el conductor del patinete, un varón de 15 años, ha resultado herido, por lo que se ha enviado una ambulancia del Sacyl para atenderle.

También se ha trasladado aviso a Policía Nacional y Policía Local de León.