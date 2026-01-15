Un septuagenario es atropellado en la avenida de Reyes Leoneses en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A las 20:31 horas se ha recibido aviso de un atropello a un peatón en la avenida de Reyes Leoneses, en la rotonda del Auditorio en León. Un turismo ha atropellado a un varón de unos 70 años.

El 112 de Castilla y León ha emitido un aviso para la Policía Nacional y la Policía Local de León. Asimismo, se ha avisado a Emergencias sanitarias que ha enviado recursos al lugar para atender al herido.