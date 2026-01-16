Herido por quemaduras un trabajador tras arder una fábrica de pellets en Benamariel (León)

Área de Urgencias en el Hospital de León, en una imagen de archivo.MARCIANO PÉREZ

Un operario de 48 años ha resultado herido por quemaduras en el incendio registrado durante la noche de este pasado jueves en un molino de pellets de una fábrica de producción de biomasa, en Benamariel, pedanía de Villamañán (León), han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

La alerta se produjo poco antes de la medianoche en las instalaciones industriales, situadas en el kilómetro 173 de la carretera N-630. El trabajador resultó afectado por las llamas y se encontraba consciente.

Tras ser atendido en el lugar del suceso, el operario fue trasladado en ambulancia de urgencias hasta un hospital para una evaluación y tratamiento más especializado. Las causas del incendio no han trascendido por el momento.