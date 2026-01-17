León se da la mano por Feve: "Si entierran las vías, entierran el tren"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este sábado, corte en Padre Isla; mañana, manifestación y cadena humana entre La Asunción y la estación de Matallana, y desde ahí a San Marcelo. La plataforma por el futuro de Feve, el retorno a la estación de Matallana, y contra el tapado del trazado ferroviario que se prevé desde el apeadero de La Asunción, para que el recorrido entre ambos puntos se haga mediante el uso de autobuses eléctricos, pidió el máximo apoyo ciudadano a la manifestación que se celebra este mediodía, y que vuelve a activar el pulso de la respuesta social al intento del Gobierno de liquidar el ferrocarril. «Esperamos reunir a muchísima gente con nuestra reivindicación», manifestó la portavoz del colectivo, Isabel López, durante el tercer corte de tráfico ante la estación de Matallana para dar visibilidad a su protesta. «Si nos entierran las vías, nos entierran el tren», remarcó antes de subrayar que se necesita «una solución política, porque soluciones técnicas hay y tampoco es problema de dinero. Que no nos mientan más».

El apeadero de La Asunción acogerá el inicio de la movilización de este domingo, a las 12.30, en la que se hará una cadena humana que pretende llegar hasta la estación de Matallana y que se dirigirá posteriormente a la sede consistorial de la capital. Los convocantes vestirán de negro y animan a hacerlo a todos los asistentes. Los convocantes proponen que los asistentes se coloquen de forma estratégica a lo largo del pasillo urbano del tren que recorre los barrios de San Mamés y Las Ventas con el fin de facilitar la puesta en escena de las manos unidas contra el intento del Gobierno de cerrar la línea. Desde la estación de Matallana, se agrupará la movilización para llegar a la plaza de San Marcelo, donde se va a leer un manifiesto por el futuro de la comunicación ferroviaria en León, que se considera esencial para cohesionar y dar oportunidades al territorio. Esta será la tercera manifestación que convoca la sociedad civil contra la pretensión del cierre del enlace ferroviario.