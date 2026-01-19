León compite con ocho ciudades por la sede de la Agencia de Salud estatal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El plazo de presentación de candidaturas para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública termina hoy y León, Granada, Zaragoza, Barcelona, Oviedo, Toledo, Salamanca, Lugo y Murcia son las nueve ciudades que competirán por acoger de este organismo, que nace con el objetivo de reforzar las capacidades del país frente a futuras emergencias sanitarias.

La ley para crear la agencia fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados y, en diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicó los criterios para la elección de su sede. Entre los requisitos, figura contar con una instalación de 4.000 metros cuadrados y disponible para su ocupación inmediata, la cercanía a aeropuertos con conexión a destinos prioritarios, y un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler.

Una comisión consultiva valorará el cumplimiento de estos criterios en cada una de las candidaturas, con el objetivo de que la sede quede fijada «lo antes posible» para que la Agencia comience a funcionar «a la mayor brevedad». Desde el Ministerio de Sanidad han detallado a Europa Press que, en paralelo a la elección de la sede, se está elaborando el Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública, que tendrá que ser aprobado en Consejo de Ministros. Tras ello, habrá tres meses para constituir el Consejo Rector, encargado de elegir al director de la Agencia. De este modo, las consejerías de sanidad, ayuntamientos y gobiernos autonómicos han ido adelantando en los últimos días sus propuestas y las ventajas de las mismas.

En Castilla y León son dos las candidaturas. La Junta aprobó en el consejo de Gobierno de esta semana su respaldo a ambas. De la propuesta leonesa resalta la disponibilidad inmediata de infraestructuras y experiencia previa en candidaturas estatales, ya que cuenta con el espacio físico necesario para albergar la sede, plenamente adaptado a los requerimientos funcionales y operativos de un organismo estatal. Esta circunstancia deriva, en gran medida, de la experiencia adquirida durante la preparación de la candidatura para la sede de la Agencia Espacial Española en 2022, proceso que permitió anticipar y resolver aspectos clave relacionados con infraestructuras, accesibilidad, dotaciones tecnológicas y servicios auxiliares. El edificio del Portillo que fue la sede de Caja España es la propuesta leonesa.

León constituye también un referente nacional en el ámbito de las ciencias de la salud y del enfoque integral de la salud pública. Prueba de ello es que la Universidad de León alberga una de las Facultades de Veterinaria más antiguas y prestigiosas de España, reconocida por su liderazgo en vigilancia epidemiológica, zoonosis, seguridad alimentaria y salud animal, ámbitos nucleares para la misión de la agencua dentro del paradigma One Health (Una Sola Salud)».

A esta fortaleza se suma un entorno universitario en plena expansión en Ciencias de la Salud, con titulaciones consolidadas en Veterinaria, Enfermería, Biología, Biotecnología, Nutrición Humana y Dietética, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria e Ingeniería Forestal, así como la implantación de Medicina prevista para el próximo curso, sin olvidar la reciente creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de León. Esta convergencia de disciplinas garantiza un entorno docente, investigador y asistencial de primer nivel, facilitando la captación de talento, la colaboración científica y la formación continua del personal de la Agencia.

Asimismo, León alberga uno de los clústeres biofarmacéuticos más relevantes de España y de Europa, con empresas líderes en investigación, desarrollo y producción farmacéutica y biotecnológica, (hasta 14 plantas productoras de medicamentos, vacunas de uso humano y veterinario). El sector sanitario y biofarmacéutico representa un peso específico notable en el mercado laboral leonés, con más de 8.200 personas vinculadas al ámbito sanitario y más de 1.280 dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos, lo que supone aproximadamente el 13 % del empleo en la capital y su alfoz.

León ofrece también un sector inmobiliario amplio, diversificado y con precios sensiblemente inferiores a los de las grandes áreas metropolitanas, lo que facilita el acceso a vivienda, a lo que se suma un entorno urbano seguro, con servicios públicos de calidad, una elevada oferta educativa, cultural y deportiva, sin olvidar su conectividad, accesibilidad y posición estratégica. A mayores, el aeropuerto y buenas conexiones por tren y carretera.