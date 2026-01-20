Salamanca se descuelga de la carrera por acoger la Agencia Estatal de Salud Pública

Foto de archivo de la Plaza Mayor de Salamanca, emblema de la ciudad charra.DL

Salamanca finalmente no optará a albergar la Agencia Estatal de Salud Pública a la que han concurrido ocho ciudades españolas, entre ellas León, además de Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, Oviedo y Lugo.

A pesar de que Salamanca había manifestado sus interés por intentar acoger esta sede y, de hecho, la Junta había mostrado su respaldo tanto a su propuesta como a la de León, hoy, cuando terminaba el plazo para presentar las candidaturas, Salamanca no ha presentado su candidatura.

La Agencia Estatal de Salud Pública desempeña sus funciones en los ámbitos de vigilancia en salud pública, en preparación y respuesta frente a futuras emergencias, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud.