Fallece un hombre de 39 años al caerle una mobile home en Villanueva del Árbol

Trágico suceso el vivido esta tarde en la localidad de Villanueva del Árbol, perteneciente al municipio de Villaquilambre. Un hombre de 39 años de edad perdió la vida tras ser aplastado por una vivienda de tipo mobile home mientras intentaba calzarla para asentarla en una finca particular, junto a la carretera de Santander.

El accidente se produjo al filo de las 17.35 horas. Según los primeros indicios, la víctima se encontraba intentando nivelar la casa cuando, por causas que aún se están investigando, los soportes fallaron o cedieron, provocando que la pesada estructura cayera directamente sobre él.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la alerta de inmediato, solicitando asistencia urgente y el rescate del varón, que permanecía atrapado. Hasta el lugar del siniestro se desplazó un amplio despliegue de seguridad y auxilio, compuesto por patrullas de la Policía Local de Villaquilambre, efectivos de la Guardia Civil, una dotación de los Bomberos de León y personal sanitario de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

A pesar de la rapidez con la que actuaron los servicios de rescate, los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el aplastamiento.

La zona quedó acordonada mientras se procede al levantamiento del cadáver y la Guardia Civil realiza las diligencias pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas de este fatal accidente que ha conmocionado a la pedanía de Villanueva.