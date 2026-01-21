León, en la lista final de aspirantes a la sede de la Agencia Estatal de Salud

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Antes del 17 de febrero se sabrá qué ciudad será la elegida para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública. Un organismo para el que León se ha postulado y por el que compite con Barcelona, Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Oviedo y Lugo, ya que finalmente, Salamanca, que se había postulado inicialmente y que al igual que León contaba con el respaldo de la Junta, no ha presentado su candidatura.

Ahora el proceso continuará con la realización de un informe por parte del Ministerio de Sanidad en el plazo de diez días. A continuación, la Comisión Consultiva elaborará y emitirá un dictamen y finalmente la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, con un plazo máximo hasta el 17 de febrero, y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado el 18 de febrero, según el ministerio. La agencia es un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad concebido como punto de referencia para la coordinación ante futuras crisis sanitarias.

Está previsto que la Agencia Estatal de Salud Pública desempeñe sus funciones en los ámbitos de vigilancia en salud pública, preparación y respuesta frente a emergencias, asesoramiento y evaluación, salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud. Para elegir la sede, el Gobierno valorará la vertebración y equilibrio territorial y evaluará que se satisfagan las necesidades de equipamiento, con un espacio adaptado para su personal y funciones de en torno a 4.000 metros cuadrados. También tendrá en cuenta aspectos como el tejido empresarial, educativo y administrativo, accesibilidad, enlaces de transporte y opciones de conexión con aeropuertos internacionales.

León ya cuenta con experiencia a la hora de presentar candidaturas y, de hecho, la propuesta para esta agencia parte de la inicialmente presentada para acoger la Agencia Espacial Española. León ofrece la sede de Caja España, en el Alto del Portillo, el potencial académico con la Universidad al frente, el polo biofarmacéutico, las buenas conexiones por transporte o un sector inmobiliario amplio, diversificado y con precios sensiblemente inferiores a los de las grandes áreas metropolitanas que daría alternativa a los futuros trabajadores de este ente.

El procedimiento fomenta que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, puedan postular distintas localidades para albergar sedes de las entidades que componen el sector público institucional estatal. Así, la propuesta de Toledo parte de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha; la de Granada ha sido solicitada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía; la Diputación General de Aragón ha presentado la candidatura de Zaragoza; en Murcia, la aspiración parte de la Consejería de Salud de la Región de Murcia; en Barcelona ha sido auspiciada por su Ayuntamiento; el Ayuntamiento de León se ha propuesto también directamente; igual que Lugo, donde ha sido el Concello el organismo proponente; mientras que en Oviedo, ha sido la Consejería de Salud del Principado de Asturias.