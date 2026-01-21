Diario de León

La Aemet mantiene activos los avisos por nevadas y viento fuerte en León este miércoles 21 de enero

Nieve en La Ercina.

Nieve en La Ercina.C.B.

Redacción
León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha renovado para este miércoles los avisos de nivel amarillo por nevadas y rachas intensas de viento en la provincia de León, con especial incidencia en la Cordillera Cantábrica.

La alerta estará activa desde las 18.00 hasta las 23.59 horas y se prevé la acumulación de hasta 5 centímetros de nieve por encima de los 1.300 metros de altitud

Además también hay un aviso amarillo en la provincia leonesa por viento fuerte, desde las 06:00 hasta las 17:59 horas, cuando se pueden alcanzar rachas de hasta 90 km/hora. 

En el conjunto de Castilla y León, los avisos por viento o nieve afectan este miércoles a siete de las nueve provincias (todas excepto Soria y Segovia). Además de León, también están en aviso por viento fuerte Zamora, Palencia, Valladolid, Burgos (excepto el sistema Ibérico), Salamanca y Ávila, con rachas que oscilarán entre los 70 y 90 km/h según la zona y el tramo horario.

Desde Aemet y las autoridades se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas de montaña, puertos y carreteras de la Cordillera Cantábrica. Se aconseja revisar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento, extremar la atención al volante y disponer de cadenas o neumáticos de invierno en caso de circular por cotas altas.

Se esperan complicaciones puntuales en la circulación por posibles placas de hielo al final del día en zonas de nevadas.

