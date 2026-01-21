La Aemet mantiene activos los avisos por nevadas y viento fuerte en León este miércoles 21 de enero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha renovado para este miércoles los avisos de nivel amarillo por nevadas y rachas intensas de viento en la provincia de León, con especial incidencia en la Cordillera Cantábrica.

La alerta estará activa desde las 18.00 hasta las 23.59 horas y se prevé la acumulación de hasta 5 centímetros de nieve por encima de los 1.300 metros de altitud

Además también hay un aviso amarillo en la provincia leonesa por viento fuerte, desde las 06:00 hasta las 17:59 horas, cuando se pueden alcanzar rachas de hasta 90 km/hora.

En el conjunto de Castilla y León, los avisos por viento o nieve afectan este miércoles a siete de las nueve provincias (todas excepto Soria y Segovia). Además de León, también están en aviso por viento fuerte Zamora, Palencia, Valladolid, Burgos (excepto el sistema Ibérico), Salamanca y Ávila, con rachas que oscilarán entre los 70 y 90 km/h según la zona y el tramo horario.

Desde Aemet y las autoridades se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas de montaña, puertos y carreteras de la Cordillera Cantábrica. Se aconseja revisar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento, extremar la atención al volante y disponer de cadenas o neumáticos de invierno en caso de circular por cotas altas.

Se esperan complicaciones puntuales en la circulación por posibles placas de hielo al final del día en zonas de nevadas.