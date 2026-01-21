El soterramiento se resiste a entrar en la LE-30

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Hace cinco meses, se dio por inaugurada la obra del soterramiento de la LE-30, que debe desactivar un bulto sospechoso que dejó el Gobierno hace más de diez años en la circunvalación de la ciudad. La Ronda Este se va a rebajar y la salida de la Granja dejará de elevar la tensión a treinta cuatro mil conductores cada día.

Con un plazo de ejecución de tres años, se notan menos las prisas. Tanto, que después de cinco meses en los aledaños, la obra sigue anclada en las alas, en el ajuste de adaptación de acometidas, redes, arterias que tapa otra arteria y que hay que poner a salvo cuando llegue la hora clave de la actuación; rebajar la cota de la ronda para que el tráfico no se roce con el anacronismo de los semáforos en plana circunvalación.

No se atisba el salto, del segundo capítulo, y la obra llegue al objeto del contrato, el soterramiento.