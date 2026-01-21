La DO León afronta en tres semanas tres grandes ferias internacionales: Fitur, Madrid Fusión y BWW-2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La inauguración este miércoles de Fitur, que prolongará su actividad en el Ifema madrileño hasta el próximo domingo con tres jornadas sólo para profesionales y dos para el público general, abre la temporada de grandes ferias internacionales para la Denominación de Origen León, que en las dos próximas semanas llevará sus vinos y sus bodegas a Madrid Fusión y Barcelona Wine Week-2026.

Invitado de nuevo por el Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón), que aúna los esfuerzos promocionales de la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, el Consejo Regulador de la DO León sirve de nuevo sus vinos institucionales en el cóctel que cierra la presentación oficial de la propuesta turística leonesa, vertebrada en torno a tres ejes: el Año Gaudí, que conmemora el centenario del fallecimiento del genial arquitecto, la oferta que supone para el turista estelar contemplar el eclipse del día 12 de agosto desde la nitidez del cielo de la provincia y la celebración de Año Urraca, con motivo del 900 aniversario de la muerte de la reina leonesa, primera soberana de pleno derecho en España.

También un año más, la DO León ofrece una degustación de sus vinos de Albarín y Prieto Picudo a los profesionales participantes en la asamblea de la Confederación Española de Agencias de Viajes.

Sin salir de Ifema, aunque en distintos pabellones, el próximo lunes abrirá sus puertas la cumbre más influyente de la cocina mundial. En Madrid Fusión y de la mano del Ayuntamiento de la capital, la DO León tendrá presencia continuada en el stand de Saborea León, en el macroespacio de Saborea España, donde sus vinos genéricos acompañarán las degustaciones de los productos más representativos de la despensa leonesa.

Además, el Consejo Regulador protagonizará dos actividades en la animada Aula del Vino: el día 27, bajo el título ‘Rosado y Picudo, sabor auténtico de León’, con una cata de tres rosados de distintas elaboraciones y gamas de color, y el 28 en un ‘Intensamente León’ bajo un juego de catas a ciegas de vinos blancos y rosados, por supuesto de Albarín y Prieto Picudo.

Sólo unos día después, el lunes 2 de febrero, Barcelona Wine Week se exhibirá, durante tres intensas jornadas, como la gran cita europea del vino. En este caso serán cinco bodegas las que represen- ten a la Denominación de Origen León, dos (Pincerna y La Osa-Noelia de Paz) en el espacio general del Consejo Regulador y tres (Pardevalles, Tampesta-Andrés Marcos y Gordonzello) con stand propio.

Antes de que acabe ese mes, la DO León tendrá otra cita anual clave en la 105 edición de la histórica Feria de Febrero, que se celebrará ante su propia sede, en Valencia de Don Juan, con presencia y actividad continuada los tres días (19 a 21). Y eso ya con Gourmets a la vista (13 al 16 de abril, de nuevo en Ifema) y con Winemad (27 a 29 de mayo, en el mismo escenario) como nuevo objetivo. Madrid lanza esta nueva feria con la idea de posicionarse muy alto en el calendario vinícola internacional y supone, por centralidad geográfica y capacidad de convocatoria, una magnífica oportunidad.