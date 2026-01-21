UPL apoyará las movilizaciones convocadas por las Organizaciones Profesionales Agrarias en la Región Leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

UPL apoyará las movilizaciones convocadas por las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, UGAL - UPA, UCALE - COAG y UCCL, para el día 29 de enero de 2026 en León, y por sus homólogos en Zamora el día 29 de enero de 2026 y del 26 al 30 de enero de 2026 en Salamanca.

Estas organizaciones convocan en unidad de acción en todas las provincias de la Región Leonesa a los agricultores y ganaderos para manifestar su oposición contra el acuerdo de Mercosur, en nuestras calles y carreteras, a finales de este mes. El acuerdo firmado provisionalmente el pasado sábado en Asunción (Paraguay), puede ser la puntilla para un medio rural cada día más despoblado, y con cuya firma, los agricultores y ganaderos de los países que conforman Mercosur van a producir con exigencias infinitamente más laxas que las que se requieren en la Unión Europea y que, por ende, sus productos serán desleal competencia de los europeos.

Aunque entendemos que este no es el único de los problemas y que con la votación del día de hoy por parte del Parlamento Europeo para que se dé traslado al máximo tribunal del bloque, se puede retrasar el acuerdo dos años y potencialmente anularlo.

Por tanto, suscribimos el resto de reivindicaciones e instamos a las administraciones que tienen competencia en las mismas, como son la Junta de Castilla y León, y el Gobierno de España, a que tomen buena nota de las mismas y que no abandonen aún mas a nuestros agricultores y ganaderos que son los principales fijadores de población en el medio rural.