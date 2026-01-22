La borrasca Ingrid golpea con fuerza León: aviso naranja por grandes nevadas en la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se prepara para un episodio invernal significativo con la llegada de la borrasca Ingrid, que ya comienza a dejar sus primeras huellas este jueves 22 de enero y que intensificará sus efectos mañana viernes 23 de enero, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará avisos por nevadas en gran parte de Castilla y León, incluyendo un riesgo naranja (o nivel de peligro importante) en zonas específicas de la provincia de León por acumulaciones relevantes de nieve.

Según las fuentes oficiales de la Aemet, este jueves 22 de enero se mantienen avisos amarillos por nevadas en la Cordillera Cantábrica de León (y en la comarca zamorana de Sanabria como zona limítrofe). Estos avisos, que se reactivaron a partir de las 18:00 horas, prevén acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.200 metros de altitud, bajando la cota de nieve hasta alrededor de los 1.000 metros en algunos momentos.

El día estará marcado por intervalos nubosos tendiendo a cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas más frecuentes en el oeste y en montaña, cota de nieve inicialmente en torno a 1.200-1.400 metros (bajando en el noroeste), temperaturas en ligero descenso en la mayor parte de la provincia y vientos moderados con intervalos fuertes y rachas que pueden ser intensas.

Para mañana viernes 23 de enero, la situación empeora notablemente con la aproximación plena de la borrasca Ingrid. La Aemet prevé un aumento sustancial en las acumulaciones de nieve, con hasta 24 cm en 24 horas en altitudes a partir de 900-1.000 metros en la cordillera cantábrica leonesa, y la cota de nieve descendiendo progresivamente, llegando incluso a 600 metros durante la noche en zonas de León (y también en Salamanca y Zamora). Esto ha llevado a la activación de avisos por nevadas que, en las zonas más afectadas de la provincia (especialmente montaña cantábrica y noroeste), alcanzan nivel naranja por riesgo importante, mientras que en otras áreas de Castilla y León se mantienen en amarillo pero con extensión a todas las provincias.

Se esperan precipitaciones más intensas y persistentes, vientos fuertes y un temporal atlántico que afectará también al estado del mar en el Cantábrico. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado sobre este temporal atlántico y nevadas en el tercio norte peninsular, que se prolongará hasta el domingo 25 de enero, recomendando extremar precauciones: revisar el estado de las carreteras en la DGT, llevar cadenas o dispositivos antideslizamiento obligatorios en zonas de montaña, mantener distancia de seguridad, evitar adelantamientos innecesarios en nieve o hielo, y no arriesgar salidas innecesarias.

La Aemet insiste en consultar sus actualizaciones en tiempo real (aemet.es) ante la posible evolución del episodio, ya que Ingrid puede provocar nevadas significativas en cotas bajas del noroeste peninsular y complicaciones en vías de comunicación. En León capital, las temperaturas mañana rondarán mínimas de 1 °C y máximas de 5 °C, con cielo muy nuboso y precipitaciones probables en forma de nieve en cotas medias-bajas según la progresión del frente.