Abierta la matrícula de la microcredencial de la ULE en metodologías de ingeniería inversa para crear gemelos digitales

La Universidad de León (ULE) han abierto el plazo de matrícula para la microcredencial universitaria en 'Metodologías de ingeniería inversa para la creación de gemelos digitales', que se impartirá entre los días 23 de febrero y 30 de abril.

El objetivo de esta formación es dar respuesta a la exigencia de profesionales capaces de integrar tecnologías digitales avanzadas en procesos productivos reales que exige cada vez más la transformación industrial.

En esta microcredencial de la ULE los participantes seguirán el flujo completo de digitalización industrial, adquisición 3D, ingeniería inversa, modelado paramétrico, integración en motores gráficos y validación mediante fabricación aditiva.

El programa les permitirá obtener una capacitación diseñada para responder a las necesidades de la industria 4.0 y para fortalecer la competitividad de sectores estratégicos como la automoción, la aeronáutica y la fabricación avanzada, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Al término de las clases aquellos que completen estos estudios serán capaces de convertir cualquier pieza física en un modelo digital preparado para simular, optimizar y anticipar fallos. Desde la organización se indica a las personas que estén interesadas que esta formación es adecuada para quienes deseen liderar procesos de digitalización, aportar valor técnico desde el primer día y dar un salto real en su perfil profesional.

El importe de la inscripción se ha fijado en 104 euros (aunque se sugiere consultar las circunstancias que permiten la exención de matrícula). Toda la información y los formularios se encuentran disponibles en la web de la ULE.