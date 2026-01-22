San Andrés acusa al PSOE de “instalarse en el ruido” ante el avance “clave” del Plan Regional Camino de La Raya

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en la provincia de León, lamentó hoy que el Grupo Municipal del Partido Socialista sea “incapaz de asumir una buena noticia para el municipio” y que, ante Plan Regional para la coordinación urbanística en el entorno del Camino de La Raya, que supone un avance “clave”, hayan optado por “el ruido y embarrar, torpedear y tratar de echar por tierra cualquier proyecto de calado movidos exclusivamente por intereses partidistas”.

Así lo trasladaron fuentes municipales después de que los socialistas advirtieran que el protocolo firmado por la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, el alcalde de León, José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para el desarrollo de dicho Plan Regional “es totalmente incompatible con el soterramiento ferroviario que tanto ansía Unión del Pueblo Leonés”.

Frente a ello, el Consistorio, liderado por UPL, consideró “especialmente significativo” que el PSOE “pretenda enarbolar la bandera del soterramiento”, cuando fue “el anterior equipo de Gobierno socialista quien, en su momento, claudicó ante la denominada integración blanda”, lo que “habría condenado definitivamente al municipio”.

Además, desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo quisieron aclarar también “un aspecto fundamental que el PSOE omite de forma deliberada”, como es el hecho de que “en ningún punto del nuevo protocolo se establece incompatibilidad alguna con el soterramiento”, de forma que “sostener lo contrario solo pretende embarrar”.

“Lejos de aportar, el PSOE vuelve a optar por la confrontación permanente como única estrategia política, tratando de desacreditar cualquier iniciativa que no lideren, después de haber dejado una deuda de más de 80 millones de euros en el municipio que aún hoy siguen pagando los vecinos y que condiciona la gestión”, finalizó el equipo de Gobierno, comprometido a “seguir reivindicando el soterramiento”, al tiempo que pidió “altura de miras” ante un proyecto supramunicipal, donde también intervienen la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León, “que redundará en beneficio del todos los vecinos”.