Nieva en León: las calles de la capital se tiñen de blanco y toda la provincia está en alerta naranja

La capital leonesa ha amanecido este viernes bajo un fino manto blanco debido al temporal de nieve impulsado por la borrasca Ingrid.

A primera hora de la mañana, la nieve ha llegado a León ciudad, cubriendo calles y vehículos con una fina capa que, en muchos coches aparcados, ha alcanzado aproximadamente un centímetro de espesor.

Sin embargo, desde las 8.30 horas la nevada ha vuelto con fuerza en la capital leonesa, intensificándose notablemente y complicando aún más la situación. Las calles ahora están teñidas de blanco de forma más evidente, con acumulaciones que superan ya los 2-3 cm en muchas zonas urbanas y que siguen aumentando. Esto dificulta enormemente el tránsito de peatones —con riesgo constante de resbalones en aceras y calzadas— y afecta también a la circulación: los vehículos avanzan a velocidad muy lenta, con frecuentes patinazos, necesidad de precaución extrema y algunos atascos puntuales en accesos principales.

Este episodio invernal forma parte de la irrupción de aire polar asociada a la borrasca Ingrid, que ha provocado un descenso acusado de la cota de nieve. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia de León se mantiene en alerta naranja (riesgo importante) por nevadas, especialmente en zonas de la cordillera cantábrica, El Bierzo y otras áreas montañosas, donde se esperan acumulaciones significativas —hasta 20-24 cm en 24 horas en cotas altas—.

En latitudes más bajas, como la capital (a 837 m de altitud), la cota ha bajado progresivamente desde alrededor de 900-1.000 metros hasta los 600-700 metros (e incluso por debajo en momentos puntuales), permitiendo nevadas débiles pero persistentes que ahora se han vuelto más intensas y continuas.

La Aemet prevé que las precipitaciones en forma de nieve se intensifiquen aún más a lo largo del viernes por la tarde y se prolonguen durante el fin de semana, acompañadas de vientos fuertes (con rachas muy intensas en zonas de montaña) y un desplome térmico notable. Las temperaturas mínimas rondan los -2 °C a 2 °C, con máximas que apenas superan los 4-5 °C, y heladas débiles a moderadas en amplias zonas.

El impacto en la movilidad es ya evidente y se agrava por momentos: la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de 31 carreteras afectadas en toda España por hielo y nieve esta mañana, con varias en la provincia de León en nivel rojo (obligatorio uso de cadenas), como la LE-126 en La Baña, LE-142 en Santa Marina de Somoza, LE-233 en Besande, LE-234 en Prioro, LE-321 en Redipuertas, LE-331 en La Raya y LE-333 en El Puertu. En la red principal, la A-6 presenta nivel amarillo (prohibición a camiones) en tramos de León y Lugo. La DGT recomienda evitar desplazamientos por carretera en el noroeste peninsular durante el fin de semana.En la montaña leonesa, las nevadas son mucho más intensas, con acumulaciones esperadas de hasta 20-24 cm en 24 horas en la cordillera cantábrica, lo que podría generar ventiscas y complicaciones adicionales en accesos a puertos y zonas altas.

La borrasca Ingrid, de origen atlántico y con masa de aire polar, continuará afectando a gran parte del noroeste y centro de España, con avisos naranjas y amarillos extendidos en Castilla y León. La Aemet advierte de que lo más complicado podría llegar por la tarde-noche, con nevadas más generalizadas en la zona norte y cotas bajas. Se recomienda extremar precauciones, consultar actualizaciones en tiempo real de Aemet y DGT, y evitar salidas innecesarias en la capital y la provincia.

Situación detallada de las carreteras principales afectadas:

La situación en la red viaria estatal de la provincia de León continúa evolucionando favorablemente a las 10:30 horas, según la última actualización facilitada por la Subdelegación del Gobierno en León. El temporal de nieve impulsado por la borrasca Ingrid está remitiendo progresivamente, lo que ha permitido levantar restricciones en varios tramos clave y se prevé que el nivel de alerta baje en algunas vías a lo largo de la mañana.

Principales cambios y estado actual de las carreteras:

AP-66 (Autopista Pajares): Nivel verde del pk 141 al 87 → Circulación normal.

A-6 (Autovía del Noroeste):Nivel amarillo del pk 419 al 431 → Obligatorio circular con precaución extrema y posible necesidad de cadenas.

Nivel verde del pk 339 al 360 (Puerto de Manzanal) → Circulación normalizada en este tramo anteriormente crítico.

AP-71: Nivel verde del pk 0 al 37 → Sin restricciones.

N-630 (Puerto de Pajares): Nivel amarillo del pk 141 al 87 → Mejora desde el rojo anterior, pero aún requiere precaución.

N-621: Nivel verde del pk 62 al 121.

N-625: Nivel verde del pk 18 al 62.

A-60 (Autovía Valladolid): Nivel verde del pk 103 al 131.

LE-11: Nivel verde del pk 0 al 9.

N-120 (zona Bierzo): Nivel verde del pk 426 al 438.

Embolsamientos de camiones (acumulación por restricciones previas):

Se mantienen varios puntos con retenciones importantes de vehículos pesados, principalmente en la A-6 y vías secundarias:A-6 pk 339: 80 camiones

A-6 pk (no especificado, posiblemente general o error tipográfico): 200 camiones

A-6 pk 415: 15 camiones

A-6 pk 419: 70 camiones

A-6 pk 301: 100 camiones

A-66 pk 194: 90 camiones

N-630 pk 149: 100 camiones

CL-622 pk 3: 150 camiones

Estos embolsamientos se deben a las restricciones aplicadas durante las horas más críticas del temporal y se espera que se vayan disolviendo progresivamente conforme avancen las labores de limpieza, salado y apertura de carriles.