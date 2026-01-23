Nieva con fuerza en León: las calles de la capital se tiñen de blanco y toda la provincia está en alerta naranja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La capital leonesa ha amanecido este viernes bajo un fino manto blanco debido al temporal de nieve impulsado por la borrasca Ingrid.

A primera hora de la mañana, la nieve ha llegado a León ciudad, cubriendo calles y vehículos con una fina capa que, en muchos coches aparcados, ha alcanzado aproximadamente un centímetro de espesor.

Sin embargo, desde las 8.30 horas la nevada ha vuelto con fuerza en la capital leonesa, intensificándose notablemente y complicando aún más la situación. Las calles ahora están teñidas de blanco de forma más evidente, con acumulaciones que superan ya los 2-3 cm en muchas zonas urbanas y que siguen aumentando. Esto dificulta enormemente el tránsito de peatones —con riesgo constante de resbalones en aceras y calzadas— y afecta también a la circulación: los vehículos avanzan a velocidad muy lenta, con frecuentes patinazos, necesidad de precaución extrema y algunos atascos puntuales en accesos principales.

Este episodio invernal forma parte de la irrupción de aire polar asociada a la borrasca Ingrid, que ha provocado un descenso acusado de la cota de nieve. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia de León se mantiene en alerta naranja (riesgo importante) por nevadas, especialmente en zonas de la cordillera cantábrica, El Bierzo y otras áreas montañosas, donde se esperan acumulaciones significativas —hasta 20-24 cm en 24 horas en cotas altas—.

En latitudes más bajas, como la capital (a 837 m de altitud), la cota ha bajado progresivamente desde alrededor de 900-1.000 metros hasta los 600-700 metros (e incluso por debajo en momentos puntuales), permitiendo nevadas débiles pero persistentes que ahora se han vuelto más intensas y continuas.

La Aemet prevé que las precipitaciones en forma de nieve se intensifiquen aún más a lo largo del viernes por la tarde y se prolonguen durante el fin de semana, acompañadas de vientos fuertes (con rachas muy intensas en zonas de montaña) y un desplome térmico notable. Las temperaturas mínimas rondan los -2 °C a 2 °C, con máximas que apenas superan los 4-5 °C, y heladas débiles a moderadas en amplias zonas.

El impacto en la movilidad es ya evidente y se agrava por momentos: la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de 31 carreteras afectadas en toda España por hielo y nieve esta mañana, con varias en la provincia de León en nivel rojo (obligatorio uso de cadenas), como la LE-126 en La Baña, LE-142 en Santa Marina de Somoza, LE-233 en Besande, LE-234 en Prioro, LE-321 en Redipuertas, LE-331 en La Raya y LE-333 en El Puertu. En la red principal, la A-6 presenta nivel amarillo (prohibición a camiones) en tramos de León y Lugo. La DGT recomienda evitar desplazamientos por carretera en el noroeste peninsular durante el fin de semana.En la montaña leonesa, las nevadas son mucho más intensas, con acumulaciones esperadas de hasta 20-24 cm en 24 horas en la cordillera cantábrica, lo que podría generar ventiscas y complicaciones adicionales en accesos a puertos y zonas altas.

La borrasca Ingrid, de origen atlántico y con masa de aire polar, continuará afectando a gran parte del noroeste y centro de España, con avisos naranjas y amarillos extendidos en Castilla y León. La Aemet advierte de que lo más complicado podría llegar por la tarde-noche, con nevadas más generalizadas en la zona norte y cotas bajas. Se recomienda extremar precauciones, consultar actualizaciones en tiempo real de Aemet y DGT, y evitar salidas innecesarias en la capital y la provincia.

Situación detallada de las carreteras principales afectadas:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido a las 09:45 horas la actualización del estado de la red viaria nacional en la provincia de León, marcada por las condiciones adversas derivadas del temporal de nieve y hielo asociado a la borrasca Ingrid. La principal novedad positiva es la mejora en el Puerto de Pajares: La N-630 ha pasado de nivel rojo a nivel amarillo en el tramo correspondiente al puerto.

Además, se mantiene la normalidad en varios tramos clave:

AP-66 (Autopista Pajares): nivel verde del pk 141 al pk 87.

A-66 (Autovía Benavente): nivel verde del pk 142 al 196.

A-60 (Autovía Valladolid): nivel verde del pk 103 al 131.

N-120 (zona del Bierzo): nivel verde del pk 347 al pk 426.

Sin embargo, la situación sigue siendo complicada en la A-6 (autovía del Noroeste), donde persisten dos tramos en nivel rojo (obligatorio uso de cadenas y prohibición a vehículos pesados sin equipamiento adecuado): Del pk 340 al 360 (Puerto de Manzanal).

Del pk 421 al 431 (Puerto de Piedrafita).

También se mantiene en nivel amarillo:N-VI del pk 307 al 403 (Puerto de Manzanal).

N-630 del pk 87 al 100 (Puerto de Pajares).

Estos niveles indican la necesidad de circular con extrema precaución, equipamiento obligatorio (cadenas o neumáticos de invierno) en los tramos rojos y amarillos, y posible restricción al tráfico pesado o vehículos sin condiciones adecuadas.La DGT recomienda evitar desplazamientos no esenciales por estas zonas de montaña, consultar el estado de las carreteras en tiempo real a través de su web o app, y extremar la atención ante la posibilidad de placas de hielo, nieve acumulada y visibilidad reducida.La situación podría evolucionar a lo largo de la mañana en función de la intensidad de las precipitaciones y las labores de limpieza y tratamiento de la vía por parte de los servicios de conservación. Se aconseja seguir las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en los puntos de control.