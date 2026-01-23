La nieve llega a la capital y León se prepara para una jornada complicada: alerta naranja con varias carreteras afectadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La capital leonesa ha amanecido este viernes bajo un fino manto blanco debido al temporal de nieve impulsado por la borrasca Ingrid. A primera hora de la mañana, la nieve ha llegado a León ciudad, cubriendo calles y vehículos con una fina capa que, en muchos coches aparcados, ha alcanzado aproximadamente un centímetro de espesor.

Este episodio invernal forma parte de la irrupción de aire polar asociada a la borrasca Ingrid, que ha provocado un descenso acusado de la cota de nieve. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia de León se encuentra en alerta naranja (riesgo importante) por nevadas, especialmente en zonas de la cordillera cantábrica, El Bierzo y otras áreas montañosas, donde se esperan acumulaciones significativas —hasta 20 cm en 24 horas en cotas altas—.

En latitudes más bajas, como la capital (a 837 m de altitud), la cota ha bajado progresivamente desde alrededor de 900-1.000 metros hasta los 600-700 metros durante la jornada, permitiendo nevadas débiles pero persistentes en zonas urbanas.

La Aemet prevé que las precipitaciones en forma de nieve se intensifiquen a lo largo del viernes por la tarde y se prolonguen durante el fin de semana, acompañadas de vientos fuertes (con rachas muy intensas en zonas de montaña) y un desplome térmico notable.

En León capital, las temperaturas mínimas rondan los -2 °C a 2 °C, con máximas que apenas superan los 4-5 °C, y heladas débiles a moderadas en amplias zonas.

El impacto en la movilidad es ya evidente: la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de 31 carreteras afectadas en toda España por hielo y nieve esta mañana, con varias en la provincia de León en nivel rojo (obligatorio uso de cadenas), como la LE-126 en La Baña, LE-142 en Santa Marina de Somoza, LE-233 en Besande, LE-234 en Prioro, LE-321 en Redipuertas, LE-331 en La Raya y LE-333 en El Puertu.

En la red principal, la A-6 presenta nivel amarillo (prohibición a camiones) en tramos de León y Lugo. La DGT recomienda evitar desplazamientos por carretera en el noroeste peninsular durante el fin de semana.

En la montaña leonesa, las nevadas son mucho más intensas, con acumulaciones esperadas de hasta 20-24 cm en 24 horas en la cordillera cantábrica, lo que podría generar ventiscas y complicaciones adicionales en accesos a puertos y zonas altas.

La borrasca Ingrid, de origen atlántico y con masa de aire polar, continuará afectando a gran parte del noroeste y centro de España, con avisos naranjas y amarillos extendidos en Castilla y León. La Aemet advierte de que lo más complicado podría llegar por la tarde-noche, con nevadas más generalizadas en la zona norte y cotas bajas. Se recomienda extremar precauciones, consultar actualizaciones en tiempo real de Aemet y DGT.